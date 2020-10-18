道端Angelica產前拍孕婦寫真 挺巨肚頂囝囝

現年34歲的日本混血模特兒道端Angelica，本月初失驚無神自爆誕下第二胎，今年6月她才公有已跟韓裔丈夫離婚消息，如今失婚的Angelica獨力養育兩子，難怪她要在疫情下落力搵銀，繼大肚拍攝露點寫真集《Angelica》後，她還開YouTube個人頻道，近日上載臨盆時與大仔的甜蜜短片，披露早前到影樓拍攝大肚寫真的幕後花絮，而該輯照片已在IG上跟網民分享，見她僅穿內衣與可愛囝囝又攬又錫，更用巨肚頂住阿仔心口擺出甫士，場面溫馨。

道端Angelica於2017年底宣佈結婚，翌年7月誕下首個兒子，去年10月卻爆出醜聞，她被指與前夫設下天仙局，向一名40多歲男子友人勒索35萬日圓（約2.5萬港元），其丈被捕後令兩人婚破裂。Angelica復出後宣佈離婚，亦否認設下天仙局的說法，而她改以單親媽咪姿態賣肉養家，無奈全裸寫真集滯銷，連加入YouTuber行列也不甚如意，開始近一個月也只得1.37萬訂閱。

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