LGBTQ青春片丨16歲少年踏上Drag Queen路 李察格蘭變裝演《妖爆青春》

LGBTQ題材近年大行其道，以Drag Queen作賣點的勵志青春電影《妖爆青春》（Everybody’s Talking about Jamie），定於明年2月上映，首個預告、海報日前曝光，由23歲新人Max Harwood擔正演主角占美，描寫片中16歲的占美住在英國小鎮，他立志成為變裝女王，與其他同學格格不入，為了征服舞台，占美男扮女裝又跳又唱，雖然其夢想比較另類，而且受盡冷眼與嘲笑，但得到母親與閨蜜全力支持，令他勇敢追夢，再加上遇到金牌變裝前輩教路，令占美誓要踏上變裝之路。

該片改編自真人真事，2017年同名歌舞劇《Everybody’s Talking About Jamie》搬上舞台後奪得多個獎項，拍成電影版亦起用新面孔擔任主角，而片中亦不乏好戲之人，包括憑《大老作家》（Can You Ever Forgive Me?）入圍奧斯卡最佳男配角的63歲男星李察格蘭（Richard E.Grant），他曾在《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）中扮演反派General Pryde，今次他挑戰演一個年老Drag Queen，以過來人身份教主角尋回自己，有望再為他衝擊各大頒獎禮。

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