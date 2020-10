LGBTQ青春片丨16歲少年踏上Drag Queen路 李察格蘭變裝演《妖爆青春》

LGBTQ題材近年大行其道,以Drag Queen作賣點的勵志青春電影《妖爆青春》(Everybody’s Talking about Jamie),定於明年2月上映,首個預告、海報日前曝光,由23歲新人Max Harwood擔正演主角占美,描寫片中16歲的占美住在英國小鎮,他立志成為變裝女王,與其他同學格格不入,為了征服舞台,占美男扮女裝又跳又唱,雖然其夢想比較另類,而且受盡冷眼與嘲笑,但得到母親與閨蜜全力支持,令他勇敢追夢,再加上遇到金牌變裝前輩教路,令占美誓要踏上變裝之路。

該片改編自真人真事,2017年同名歌舞劇《Everybody’s Talking About Jamie》搬上舞台後奪得多個獎項,拍成電影版亦起用新面孔擔任主角,而片中亦不乏好戲之人,包括憑《大老作家》(Can You Ever Forgive Me?)入圍奧斯卡最佳男配角的63歲男星李察格蘭(Richard E.Grant),他曾在《星球大戰:天行者崛起》(Star Wars: The Rise of Skywalker)中扮演反派General Pryde,今次他挑戰演一個年老Drag Queen,以過來人身份教主角尋回自己,有望再為他衝擊各大頒獎禮。

