郭富城疫情下減價拍《斷網》 經歷半年艱難時刻終煞科

鄭保瑞監製、黃慶勳執導、郭富城、任達華、林家棟、譚耀文、黃德斌及台灣女星賴雅妍主演的電影《斷網》4月在疫市下開拍，為了支持近乎停擺的影視行業，該片無論幕前、後人員都是以7折或半價開工。郭富城今次再度與《麥路人》班底合作，彼此有了默契，經過近半年的時間，影片日前終於煞科。據知由於經濟困難，影片一度因資金出了問題，需要暫停拍攝一段時間，後來解決了，才可以繼續開工，如今電影今能大功告成，劇組人員也舒了一口氣。當拍完最後一個鏡頭後，鄭保瑞帶領城城、林家棟等立即在現場開香檳慶祝。

昨日城城經理人小美在社交平台貼出煞科照，並留言：「真的可以用『終於』來形容《斷網》拍攝的完成，因為在疫情反覆的情況下，一切拍攝都不容易，大家惟有做好事前的準備，同步努力做好防護措施，一邊努力拍攝，或是配合靜心等候，然後又再啟動拍攝。製作團隊在這個情況下，又斥力把電影內容再精修做好。一步一步把電影拍攝完成。電影從來都是訴說生活，有時天馬行空，也有時在拆解人生，看着《斷網》一路走來，一切得來不易，看到努力，也看到掙扎，看到堅持，也看到欷歔，許多的衆生相，令我獲益良多。」

《斷網》是齣網絡科技鬥智犯罪電影，故事圍繞郭富城飾演的IT奇才，研發出超智能AI程式所牽起一場網絡科技大危機，令整個城市陷入斷網的恐慌，從而捲入一宗跨國的網絡商業犯罪漩渦。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！