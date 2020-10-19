任達華首封金鷹獎視帝 趙麗穎獲頒觀眾喜愛女演員

任達華在影壇拿過很多獎，但拍劇方面就從來沒得過獎，昨晚終於零的突破，在大陸湖南長沙舉行的「第三十屆中國電視金鷹獎頒獎典禮」憑劇集《澳門人家》拿下「最佳男演員」，成為首位獲得此獎項的香港男藝人。童瑤也是憑該劇獲得視后，趙麗穎和王一博分別獲得觀眾喜愛的男女演員，憑演出劇集《宰相劉羅鍋》成名的老演員李保田獲得中國文聯終身成就電視藝術家獎。

昨晚任達華有親身去領獎，他在台上難掩激動情緒，他表示感謝《澳門人家》的演員及導演：「這個獎應該是跟你們分享，因為你們在拍攝的過程當中是非常的辛苦。謝謝我太太、家人，還有我女兒，還有就是謝謝支持我、愛護我的朋友。這個獎對我來說是一個鼓勵，我會繼續努力拍多一些好的作品給大家。」

事後他再接受訪問，依然興奮說：「都幾激動吓嘅，因為我都係拍電視出身，後來轉去拍電影，而家偶然又拍電視。拍電視真係俾咗我好似一個大家庭咁溫暖嘅感覺我。最緊要梗係多謝太太同個女，因為有成4個月冇見到佢哋，佢哋俾咗我好大動力，每一個鏡頭都要用心去做，呢樣係最開心，亦令到我覺得做人好似做餅一樣，要用良心去面對每一個鏡頭、用良心去面對事業同家庭。」

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