熊切麻美40歲出月曆玩裸色誘惑 鷲見玲奈G Cup上陣風頭最勁

日本女星近期紛紛推出2021年月曆，除了純情玉女有新貨應市外，性感肉女也大有市場。曾與過氣女神藤原紀香爭仔的40歲女星熊切麻美，加入戰團挑戰性感極限，既真空上陣，又穿裸色內衣盡晒熟女魅力。

要嫩口，有嫩口，年僅17歲的青春Idol澤口愛華，目前在水着界炙手可熱，憑燦爛笑容與優質條件成功跑出，更被傳媒封為「令和水着女王」，是次的水着月曆自然同樣搶手。今年月曆大戰異軍突起，多得來自主播界的田中美奈實爆紅藝能界，並登上「寫真女王」之寶座後，造就一班女主播趁勢搶灘，於當地掀起一片主播熱，包括報天氣上位的貴島明日香，還有30歲靚女主播鷲見玲奈亦風頭甚勁。今年4月，鷲見玲奈過檔cent. FORCE事務所，隨即轉型殺入演藝界，在2021年月曆中未算太性感，但包到冚仍凸顯其G Cup巨乳，滿足大批男性粉絲。

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