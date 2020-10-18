【爆相爆片】

沈震軒與陳欣妍大前年拍攝網絡電影《狼人遊戲》撻着，拍拖三年已在元朗加州花園同居試婚。日前《蘋果》讀者洪先生透過「爆相爆片」，直擊沈震軒孖住女友陳欣妍在元朗拍拖買糖水，二人一時拖手一時掃背，未食糖水已甜到漏。穿上短裙的陳欣妍疑似被蚊咬，多次遞高腳𢱑痕險走光，而男友亦當街𢱑胸前，這對「𢱑痕男女」，連肢體動作都如此合拍。

讀者洪先生指當晚約10時許，見到沈震軒及陳欣妍駕車到元朗：「我見沈震軒部車泊喺元朗鳳琴街，之後佢同女友落車，見陳欣妍落車之後不停𢱑對腳，應該係俾嘢咬。佢哋入咗去糖水舖買糖水，女友畀錢，睇佢哋應該同舖頭啲人好熟。」

似大細路

從讀者提供的片段見到沈震軒跟陳欣妍一身街坊裝，齊齊踢拖出巡。雖然兩人已拍拖一段日子，但依然糖黐豆，陳欣妍行入糖水舖時蹺實男友，之後她落柯打和畀錢，然後兩人在門外等候。等候外賣期間，沈震軒捉實女友手臂不停搖來搖去，陳欣妍每行幾步，沈震軒都跟到實，兩個拉拉扯扯，十足大細路冇時停。着住短裙仔的陳欣妍全程不停𢱑腳，沈震軒又當街𢱑胸前，動作麻甩。兩人等了一會，便見沈震軒拎住幾個人份量的外賣上車，估計準備與家人或朋友一齊分享。

鞭策女友

沈震軒與陳欣妍在元朗築愛巢同居，據知還在家中建了一個私家gym room，也見到他們不時上載健身照到社交平台，分享操肌成果。沈震軒前晚出席直播節目時，指疫情期間可以在家中如常運動，不怕受封館影響，還笑說有鞭策女友做運動。家底不俗的沈震軒，在無綫時已被稱「最靚仔男配角」，俊朗有型兼大隻，女友個個都是女神級，先有倪晨曦、賈曉晨，後有龔嘉欣。不過，近年他似乎修心養性，更直指視陳欣妍為結婚對象，看兩人甜蜜蜜，應該好事近。