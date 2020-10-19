譚凱琪正式做媽咪 晒6.8磅B女腳仔報平安

現年39歲的譚凱琪在今年2月與富貴男友莊日宇正式入紙登記結婚，其後低調舉行婚禮，到6月底再宣佈造人成功。陀B後的譚凱琪甚少公開現身，只保持更新社交網，日前更貼出與楊愛瑾（Miki）等好友開生日會的相片。

今日譚凱琪在社交網宣佈BB平安出生，並在加了「babygirl」的tag，她並以英文留言表示是個有紀念性的staycation，2人check in但3人check out，她很感恩BB加入他們的家，而且母女平安，她又感謝大家的祝福。譚凱琪稱呼B女做「BabyG」。

對於BB出世，譚凱琪回覆傳媒時稱：「係BB女嚟，開刀生嘅，出世時6.8磅！感恩一切順利！」

譚凱琪今年初與莊日宇結束8年愛長跑，雖然嫁作豪門新抱，但一對新人沒有鋪張，婚禮以簡約為主。雖然譚凱琪低調處理婚事，但她的「少婦聯盟」好友龔嘉欣、陳凱琳和沈卓盈就為譚凱琪舉行婚前派對。譚凱琪曾透露婚禮原定於海外舉行，但因為武漢肺炎疫情下被迫延遲，但就在老人家選定的好日子，進行結婚相關的儀式，她與莊日宇在摯親的見證下簽紙結成夫婦。

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