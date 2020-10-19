南柱赫宅男變男神扮秀智初戀 朴寶劍傳緋聞感情亮紅燈

韓國「國民初戀」秀智孖南柱赫、金宣虎及姜漢娜主演的tvN新劇《Start-Up：我的新創時代》，昨晚播出第2集，上下兩部的收視微跌至4.208%及4.361%，香港劇迷可於Netflix追看最新劇情。

劇情講到秀智跟姐姐姜漢娜於父母離異後分開生活，姜漢娜隨母親跟有錢繼父生活，現時已事業有成，秀智為了想在派對上向姜漢娜炫耀其生活也不錯，而要尋找童年時的筆友兼心目中的初戀「南道山」出席派對。而當年其實是由金宣虎用假名「南道山」寫信給秀智，不過秀智就不知情，上網尋找「南道山」。真正的「南道山」由南柱赫飾演，金宣虎找到南柱赫，請他幫忙以「南道山」身份出席派對。結尾時，南柱赫穿上西裝換了新髮型，由宅男變男神現身派對，秀智亦終於見到初戀。

另外，男星朴寶劍孖朴素丹主演的tvN劇集《青春紀錄》，將於今日播出第13集，於率先公開的劇照中，見到朴寶劍跟朴素丹見面，二人貌似仍然甜蜜，不過就隱約見到二人開始出現距離感。二人因忙碌的生活而少了見面，連分享心事的時間也沒有，加上朴寶劍跟拍檔傳緋聞，劇組透露：「一直處於危機中的兩人也會出現變化，請關注兩人究竟能否成功守護愛情。」

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