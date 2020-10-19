韓國夫人選舉質素參差 參賽者大媽Look唧肉登場

韓國有不少選美大賽，除了大路的韓國小姐選舉、模特兒選舉外，當中亦有韓國夫人（Mrs. Korea）選舉。

今年的「2020 Mrs. Korea」選拔大賽，於前日在首爾舉行，當中分為「Mrs部門」（45歲以下）及「Classique部門」（46歲或以上）。韓國夫人選舉跟一般的選美大賽相似，都有自我介紹、問答、跳舞表演等環節，不過就沒有泳衣環節。一眾參賽者於台上表現自信，穿上華麗的禮服於台上大派心心，但參賽者質素參差，有參賽者以蝦肉色禮服的「大媽look」示人，亦有參賽者於台上「意外」唧出肥肉，不過一切都似乎未有影響參賽者的信心，她們亦風騷狂擺甫士。由於官方沒有設定年齡上限，有參賽者的年齡疑似近60歲，不過當中亦有外貌比較年輕的參賽者，而當眾人齊齊穿上T恤及牛仔褲跳舞時 ，就似乎有刻意「扮青春」的感覺。

前晚「Mrs部門」及「Classique部門」就分別由崔書妍（音譯）及鄭珍（音譯）奪得，二人之後將代表韓國參選環球夫人大賽（Mrs. Globe）。

韓國夫人選舉的參選對象是已婚、或有結婚經驗的女性，被選中的韓國夫人會代表韓國參加環球夫人大賽。環球夫人的設立是鼓勵已婚女性追逐夢想、關心及參與慈善活動。

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