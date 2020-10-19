【刁鑽複雜】各地大鬥穿越　《闇》燒腦稱王

穿越雖不是新鮮題材，但近年世界各地均紛紛加入戰團炮製不同類別的穿越劇，還越玩越複雜越刁鑽，當中以德國劇《闇》（Dark）時空架構最宏大、最燒腦。

德劇《闇》

共有三季的德國劇集《闇》由當地小鎮的孩童失蹤案說起，揭發每33年便會遇到一次人口失蹤懸案，原來跟時間穿梭有關。劇中設定2019年、1986年、1953年，主角們來回穿梭，探索時間意義及對人性影響，被指為當代最燒腦的「神劇」。

內地劇《慶餘年》

講述張若昀飾演的男主角范閑為絕症患者，臨死前帶有現代記憶的他穿越到古代嬰兒身上，成了皇帝私生子，之後調查母親死亡真相，特別在男主角並非單純穿越，劇中也不只男主角一人穿越，因大受歡迎而正製作第二季。

韓劇《The King：永遠的君主》

男神李敏鎬退伍後首部復出的韓劇，以現實的大韓民國和平行世界的君主制國家「大韓帝國」作背景，講述試圖關閉連接現實世界的次元之門的大韓帝國皇帝，與大韓民國女刑警跨越時空的愛情故事。

台劇《想見你》

主角柯佳嬿、許光漢及施柏宇一人分飾1998年及2019年兩個年代角色，2019年黃雨萱（柯佳嬿飾）思念空難男友王詮勝（許光漢飾），於是在尋人app尋找其下落，不但找到舊相中的王詮勝，還看到旁邊站着跟自己相似的陳韻如。劇集於金鐘獎共奪四獎 ，更令柯佳嬿封視后。