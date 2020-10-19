ViuTV舉辦全民投票　樂壇頒獎禮

ViuTV除了推出多部自家劇外，將於2021年首辦樂壇頒獎典禮，以「Chill Club」推介榜的每周冠軍歌競逐年度推介獎項，歌曲、歌手獎由全民投票產生，ViuTV強調機制透明，製作部副總裁金廣誠早前表示舉辦樂壇頒獎禮是希望可讓歌手聚首一堂，揚言不會偏幫「親生仔」MIRROR和ERROR。雖然「Chill Club推介榜」至今沒有星夢歌手上榜，但莫文蔚主唱《呼吸有害》是無綫《飛虎之雷霆極戰》主題曲，亦曾登Chill Club冠軍歌，無綫藝人王君馨主唱的國語歌《Casada》也曾經上榜。

ViuTV亦繼續製作不同類型的綜藝及真人騷節目，最注目的當然有MIRROR及ERROR fans必捧的《MIRROR GO》及《ERROR自救TV 2》，而被形容為男版《美女郊遊遊》、由《全民造星II》冠軍Phoebus等主持的《大海男兒》，會率先於周一首播。

而曾參與《中佬唔易做》的古明華，將夥拍貝依霖、Rose Ma、邱晴、陳婉婷等參與節目《家務戰場》；剛離婚的林曉峰則與練美娟主持節目《調查男女》；阮小儀和呂爵安則有遊戲節目《考有feel》，另外還有《全民造星III》、《造美人》、《最後一屆口罩小姐》、《點擺》、《膠戰》、《學神出沒注意》、《執屋》等眾多節目。