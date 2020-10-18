日本33歲當紅花旦石原聰美本月初宣佈閃婚，嫁予同齡的圈外男友，有指她信奉日本新興宗教「創價學會」，而且相當虔誠，一度傳出是教會安排的婚姻，而近日再有傳媒爆料指其準夫婿A先生跟創價學會有着密切關係，男方更是該教一名幹部的兒子，一年收入多達5,000萬日圓（約368萬港元），令外界對A先生真正身份更感興趣。

加速離巢準備

石原聰美宣佈婚訊後，曾自言跟「一般男性」結婚，丈夫是個上班族，但日媒隨即揭發男方是事業有成的金融才俊，日前當地雜誌《女性Seven》還爆料指他於東京大學畢業後任職外資金融機構，與石原交往前曾登上時裝雜誌，並僅穿着泳褲上陣，形容他貌似前首相小泉純一郎的從政兒子小泉進次郎，近日網上更流傳是A先生真身照片，引起網民討論。該雜誌又指，石原的未婚夫A先生每年收入達5,000萬日圓，擁有不止一個住宅物業及精於投資，《日刊cyzo》網站則指，A先生家人在創價學會內甚有地位，將來他亦有機會繼承任教會幹部，令事業處於樽頸位的石原聰美以教會作為寄託。

其實，石原聰美近年連續三套主演日劇收視欠佳，她被爆在今年5月秘密開設個人事務所「株式會社SK」，由石原的父親擔任公司董事，而職員就填上母親的名字，業務則是藝人管理，石原似乎為離巢作準備。石原所屬事務所Horipro回應，指石原的家人為了協助管理支出費用，才成立個人事務所，否認石原將與公司結束多年關係。不過Horipro的藝人是月薪制，另以工作量再調整收入，旗下人氣女星小島瑠璃子就自爆其月薪跟一般OL無異，難怪令石原有意作獨立發展。

步姐神社祈福

此外，樂壇天后濱崎步以42歲之齡再度陀B，她的第二胎與將滿一歲的囝囝，是出自同一經手人，可是步姐仍然未有意再婚，其另一半同樣身份成謎。雖然步姐刻意將囝囝的父親身份保密，但男方的身份卻呼之欲出，估計就是細步姐20年的御用舞蹈員荒木駿平。步姐前日在Ig貼出新相，見她全身名牌到神社為兩個小孩祈福。