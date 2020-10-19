真心cult｜Sam哥《極鬪8》挑戰古天樂《陰陽路》系列長壽紀錄

古天樂主演的《陰陽路》1997年上映第一集之後，在之後的短短6年，前後拍了19集，由菲林拍到數碼，是一項紀錄。而人稱「Sam哥」的梁成致自導自演的電影《極鬪》系列又有新作品，自從《極鬪1》在2016年1月上畫後，到今個星期上映的《極鬪8十字狙蹤》已去到第8集，有望挑戰《陰陽路》集數，而他的的電影風格因為偏向怪誕另類，道具又帶點甩頭甩骨，所以被推崇為近代cult界代表。

Sam哥今日接受《蘋果》訪問時，講到繼續拍落去的原因，他說︰「其實收支末平衡、因我最終目的首先要有人睇到我作品，有人欣賞到我作品後才可建立價值，建立價值後才可計劃如何收支平衡。因真的有人喜歡cult片，雖然cult片好多遐迆，但也可以好有味道及可表達到制作者的熱誠。」講到戲中不止一次鬧「衰警察」，Sam哥強調是劇情需要，沒有其他動機︰「梗係冇啦，個對白賊鬧警察好正常。電影只想表達人口販子的邪惡及父女情」至於挑戰古天樂的紀錄，他笑言較難，因為大家相距還有11集，但會繼續創作下去，藉此挑戰自己。《極鬪8》今個星期六日，在九龍灣Mega Box上映4場。

《極鬪8》的故事講述飛虎隊出身的Sam哥，在行動中執行私刑被革走。跟前妻所生的女兒被人口販賣法分子擄走，他要在短時間內尋回女兒。甚有《救參96小時》（Taken）味道，Sam在片中有頭打到尾，重點是他全程戴住的太陽眼鏡。片中有近年電影喜用的航拍鏡，拳頭之外亦有少量枕頭場面，亦有多次「衰警察」字眼出現。因資金所限，但拍來極有心，Sam哥話過擔任主角的原因，一來請不起男主角，重要的是自己喜歡演戲。

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