羅志祥疑嫌台灣節目組出手奀 博明年再戰大陸市場

正所謂「馬死落地行」，做藝人最重要係形象健康，近年大陸當局頗注重藝人「健康」形象，如果有咩閃失，真係神仙都冇符！

羅志祥今年捲入桃色風暴，遭撕破好男人的面具，被舊愛周揚青揭發佢愛偷食，同時愛做「多人運動」，羅志祥頓時形象受損，陷入停工狀態，他近月努力「收復失地」，在社交網貼做運動影片，以及跟親友的合照試水溫。

今日有傳留在台灣的羅志祥即使冇工開，亦不願自降身價，主動推job，據知有台灣節目想搵佢做外景綜藝節目的主持人，主動向佢招手，出價一集10萬元台幣（約2.6萬港元）酬勞，相比羅志祥在大陸做真人騷收開千萬人民幣，酬金實在「差天共地」，經理人小霜以「目前沒有主持工作規劃」推job，最終該節目由坤達、巴鈺接手。

這麼多年才爬上台灣天王級的位置，他未想放棄娛圈嘅工作，努力計劃復出的第一步，其實羅志祥入行25年來積蓄豐厚，即使神隱半年，目前生活絕不受影響，報道又指他將於明年復出，盛傳《這就是街舞3》製作人有打算明年一月的新一季節目搵佢「復出」。

羅志祥與周揚青拍拖9年，由於佢一向擁有眾多女fans，所以拍拖以來，周揚青都願意做佢背後嘅女人，直至今年分手，周揚青終於忍不住踢爆其私生活淫亂，羅志祥被封「時間管理達人」，可以一邊陪女友，一邊抽時間與不同的女士見面，甚至有傳他跟朋友之間的對話不尊重女性，同時又與兄弟們經常進行「多人運動」等，形象插谷底，失去3個節目及4個代言，損失近億元，事後羅志祥向舊愛周揚青寫下「懺悔千字文」，卻開啟打賞功能吸金10萬元人民幣，最終羅志祥不召開「任何道歉記者會」，讓時間沖淡一切。

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