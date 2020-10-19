美國隊長帶隊 率復仇者搞活動為拜登拉票

美國總統大選進入最後衝刺階段，將於美國時間下月3日進行。荷李活明星大多表態支持民主黨候選人拜登，繼先前公開表明立場的麥當娜（Madonna）、「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）、Taylor Swift、Lady GaGa，Marvel《復仇者聯盟》的群星都出聲撐拜登，並由「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）率領，「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）、「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）、「蟻俠」保羅活特（Paul Rudd）等將舉行線上活動，為拜登進行籌款與造勢活動。

《復仇者聯盟》第3、4集之導演羅素兄弟發起為拜登籌款造勢活動，並取名為「選民集結」（Voters Assemble），除了以上所講之英雄，還有「戰爭機器」當積度（Don Cheadle）、「嘉魔娜」素兒莎丹娜（Zoe Saldana）等都響應，該活動以「為民主團結」作口號，他們將與民主黨副總統候選人賀錦麗線上互動，包含Q&A問答與冷知識小遊戲，節目將於美國20日東岸時間晚上6點45分開始。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！