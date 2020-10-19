金喜善 尹尚賢「輸在起跑線」 靠努力翻身登一線明星

韓國演藝圈一向競爭十分大，要突圍而出亦不是易事，當中曾有統計指在韓國練習生中，每200人先得1個可以成功出道，如果想上位做一線明星，更是寥寥無幾。而近日三大熱門韓劇《Alice》、《喪屍偵探》和《回到18歲》中，劇中三位主角在現實中都並非一帆風順，他們出道前都有着戲劇性的人生，堪稱是「輸在起跑線」的藝人。

當中由「韓國第一大美人」金喜善孖周元主演的SBS燒腦劇《Alice》，本周六迎來大結局，不少劇迷都關心最後兩集的劇情發展。事實上於劇中一人分飾兩角的金喜善在現實中有着幸福的人生，而且她亦很早成名，早於1993年參加韓國青春美少女大賽靠可愛樣脫穎而出。之後金喜善陪朋友去面試時，就剛好被路過的製作人睇中，令她成為了電視節目的主持人，成為拓展韓流的功臣之一。

不過金喜善的人生之路也不是十分平坦，她小時候家境十分清貧，自小練成十分堅強的性格，她的座右銘更是：「無論遇到甚麼事都不哭。」最終她靠着堅毅及剛強的性格，在演藝圈中站穩住腳，金喜善更曾被傳媒形容為「擁有和出身不相稱的美貌」。

至於在《回到18歲》中飾演洪大英的尹尚賢，他在劇中遭到孩子無視、又遇到公司解僱，以及被妻子金荷娜要求離婚。尹尚賢在劇中角色非常慘情，幸好他在現實中就擁有幸福家庭，而他出道前亦做過不少工作，包括廚師和售貨員，後來有朋友將他的照片上載到社交網，最終他被經理人公司力邀加入演藝圈。而尹尚賢與一般藝人不同，年過30歲先於2005年出道，沉寂了四年才憑演出《拜託小姐》而為人認識，當時36歲的他更被媒體冠以「中古新⼈」稱號。

尹尚賢小時候同樣家境十分貧困，他曾自爆細個時想飲⽜奶，但原來他發現其屋企經濟情況竟然連買牛奶也沒有能力，所以當他成年開始打工後，他每次打開雪櫃都要看到全都是⽜奶，以彌補他⼩時候的遺憾。

而入行14年的崔振赫近日再推出新劇《喪屍偵探》，於劇中扮喪屍而弄出不少笑話。崔振赫雖然成名較遲，但他原來一直都十分努力做演員，當他初出道時因為家中遇上債務問題，身為獨生子的他要獨自承擔巨債，為了生計無論甚麼角色都去演。最終崔振赫在2010年贏得回報，當年首次擔正演出劇集《沒關係，爸爸的女兒》，之後星途便越來越順，現時他亦還清所有債務，可算是終於重生。

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