BTS世界觀拍成劇集明年開播 《夫妻的世界》全真㥠演柾國

韓國人氣男團防彈少年團(BTS)早前獲頒「James A. Van Fleet Award」,因發表得獎感言時提及韓戰而意外引來小粉紅出征,批評BTS的發言涉嫌辱華。早前BTS所屬的事務所Big Hit推出樽裝水產品,樽身上印有「be with you, be WATER with BTS」,由於去年的反送中運動曾借用「Be Water」為口號,再次引來小粉紅不滿。雖然BTS引來小粉紅出征,不過無損組合於韓國及歐美等地的人氣,靈感取材自BTS的新劇《YOUTH》更預計明年開播,劇組今日公開7位演員的名單,當中包括於人氣劇《夫妻的世界》中演金喜愛及朴海俊兒子的全真㥠。

《YOUTH》的靈感取材自BTS,以BTS「花樣年華」的世界觀為題材,透過比喻和象徵等手法,講述各樣故事。劇集講述7名少年的學生時代和成長過程,每個人都有各自的秘密和傷痛,對彼此的痛苦產生共鳴及成長的故事。劇組亦公開7位演員的名單,分別是徐志焄、盧鍾賢、安智浩、徐榮柱、金允佑、鄭宇真及全真㥠。

全真㥠於劇中飾演柾國,因為不安定的家庭環境而無法感受到幸福,對生存的意義和死亡都頗為無感。 另外,徐志焄演Jin,角色設定是國會議員的兒子,聽話又善良,過住父親設計好的人生,是不懂表達感情的性格。盧鍾賢就演Suga,安智浩演J-Hope,徐榮柱演RM,金允佑演Jimin,鄭宇真演V。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!