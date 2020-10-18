王敏德與馬詩慧28歲大女王曼喜（Kayla），上月和拍拖一年的女友陳逸寧（Elaine Chen Fernandez）訂婚，明年結婚。Elaine早前在中環開設藝術活動空間The Wild Lot，推動本地藝術家交流、創作，她除了是攝影師，其實還有另一重身份：恒隆地產創辦人陳曾燾的外孫女。

撰文：林妃

香港、古巴混血兒的陳逸寧來自作風非常低調的恒隆陳曾燾家族，Elaine早前在中環受訪，王曼喜在旁邊不時幫手解說，兩人時而大笑，時而開心攬攬，甜蜜恩愛。Elaine上月在家中天台油了「Will you marry me？」字句浪漫求婚，疫情下婚禮推遲到明年年底，兩人先在美國加州註冊，再在香港搞小型婚禮。王曼喜說：「我哋人生嘅目標好一致，大家都想有一個家庭，將來都會有小朋友，所以都覺得我哋係適合一齊行呢條路。」生仔大計亦已計劃，「我哋始終要用唔同嘅方法（人工授孕），因為佢大過我，可能佢陀一個先，我再陀一個，或者幾年後先得，就淨係我陀囉。」

母親花三年接受

王曼喜2014年已出櫃，Elaine來自傳統華人富豪家族，某次在家中和女友視像通話時被媽咪發現，才正式come out，說話中英夾雜的Elaine說：「我屋企人其實好open-minded，未至於冇嘢，係我阿媽用咗大約三年（接受），佢見到（come out）對我個人情緒、health都係好好，咁佢都好開心。」小時候父母離婚，媽咪為了令她有家人陪伴成長，才搬回港居住。Elaine生性獨立及自由，美國畢業後，曾任職雜誌的食品攝影師，因為愛食物所以讀了有關飲食的兩個學位，更跑去做十個月的切肉員，擁抱生活，做甚麼事都充滿熱情。

今年Elaine在中環開設實驗性質的藝術空間，提供場地給本地藝術家做展覽，「幾年前突然有呢個諗法，high end藝術品同香港local designers、藝術家之間其實有好多gap，香港其實有好多好有才華嘅artists，需要多啲人幫手支持。我住喺蘇豪區，想喺中環呢個比較高級地段，提供一個空間，畀人嘅creativity run free，展出佢哋嘅作品、佢哋嘅passion，同埋多啲信心去創作啦。我希望呢個地方係每個人都welcome，畀大家去諗到底乜係creative，點樣去embrace自己嘅passion。」

放下手機陪兩犬

Elaine曾做攝影師，愛收藏有趣的藝術品，自己亦無時無刻創作，如店內有售的大白兔糖圖案Tee，創作成為她內心快樂、感受的出處，「所以目標係to spread the awareness of important of inclusiveness，第二係開心have fun，remember that我們嘅mental health同我哋日常生活或者工作，都一樣咁重要。」至於每日她心靈最平靜的時刻，「朝早或者夜晚，我哋兩個off our phones，陪緊我哋兩隻狗，坐喺度時就最舒服。」身邊的王曼喜微笑一下說：「呢個係我諗法。」

場地提供：The Wild Lot

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