王敏德與馬詩慧28歲大女王曼喜(Kayla),上月和拍拖一年的女友陳逸寧(Elaine Chen Fernandez)訂婚,明年結婚。Elaine早前在中環開設藝術活動空間The Wild Lot,推動本地藝術家交流、創作,她除了是攝影師,其實還有另一重身份:恒隆地產創辦人陳曾燾的外孫女。

香港、古巴混血兒的陳逸寧來自作風非常低調的恒隆陳曾燾家族,Elaine早前在中環受訪,王曼喜在旁邊不時幫手解說,兩人時而大笑,時而開心攬攬,甜蜜恩愛。Elaine上月在家中天台油了「Will you marry me?」字句浪漫求婚,疫情下婚禮推遲到明年年底,兩人先在美國加州註冊,再在香港搞小型婚禮。王曼喜說:「我哋人生嘅目標好一致,大家都想有一個家庭,將來都會有小朋友,所以都覺得我哋係適合一齊行呢條路。」生仔大計亦已計劃,「我哋始終要用唔同嘅方法(人工授孕),因為佢大過我,可能佢陀一個先,我再陀一個,或者幾年後先得,就淨係我陀囉。」

母親花三年接受

王曼喜2014年已出櫃,Elaine來自傳統華人富豪家族,某次在家中和女友視像通話時被媽咪發現,才正式come out,說話中英夾雜的Elaine說:「我屋企人其實好open-minded,未至於冇嘢,係我阿媽用咗大約三年(接受),佢見到(come out)對我個人情緒、health都係好好,咁佢都好開心。」小時候父母離婚,媽咪為了令她有家人陪伴成長,才搬回港居住。Elaine生性獨立及自由,美國畢業後,曾任職雜誌的食品攝影師,因為愛食物所以讀了有關飲食的兩個學位,更跑去做十個月的切肉員,擁抱生活,做甚麼事都充滿熱情。

今年Elaine在中環開設實驗性質的藝術空間,提供場地給本地藝術家做展覽,「幾年前突然有呢個諗法,high end藝術品同香港local designers、藝術家之間其實有好多gap,香港其實有好多好有才華嘅artists,需要多啲人幫手支持。我住喺蘇豪區,想喺中環呢個比較高級地段,提供一個空間,畀人嘅creativity run free,展出佢哋嘅作品、佢哋嘅passion,同埋多啲信心去創作啦。我希望呢個地方係每個人都welcome,畀大家去諗到底乜係creative,點樣去embrace自己嘅passion。」

放下手機陪兩犬

Elaine曾做攝影師,愛收藏有趣的藝術品,自己亦無時無刻創作,如店內有售的大白兔糖圖案Tee,創作成為她內心快樂、感受的出處,「所以目標係to spread the awareness of important of inclusiveness,第二係開心have fun,remember that我們嘅mental health同我哋日常生活或者工作,都一樣咁重要。」至於每日她心靈最平靜的時刻,「朝早或者夜晚,我哋兩個off our phones,陪緊我哋兩隻狗,坐喺度時就最舒服。」身邊的王曼喜微笑一下說:「呢個係我諗法。」

