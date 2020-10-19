終年29歲丨日本女團成員津野米咲 陳屍家中疑自殺

日本搖滾樂隊「赤色公園」結他手津野米咲於昨日被發現倒臥在東京杉並區的寓所中，在送院後證實死亡，終年29歲。津野是繼三浦春馬、竹內結子等多位藝人自殺後，再有圈中人懷疑自殺離世。

據當地報道，津野米咲於昨日早上9時被發現倒臥於寓所，警方目前正循自殺方向調查。津野經常會在社交網站報告近況，她上周日在Twitter轉載樂隊BREIMEN的歌曲，留言表示肚餓，又於同日表示演出電視節目非常緊張。「赤色公園」於2010年組成，並於2012年正式出道。津野是樂隊的隊長兼結他手，曾為SMAP的單曲《Joy!》及Morning娘作曲，樂隊原定於下月25日推出新單曲。

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