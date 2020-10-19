鄭中基細說歌手心路 曾對香港娛圈潛規則感困惑

日前由暴龍哥進化為暖男爸爸的鄭中基受王耀祖邀請到香港電台全新節目《音樂說》擔任嘉賓，回憶入行以來的高低起跌，挑選歌曲概括各個時期的自己，並剖白鮮為人知的內心世界。

爸爸鄭東漢是知名唱片公司前高層，鄭中基從小便認識一大堆前輩，兒時的他不懂何謂明星，卻被叔叔姨姨們在台上唱歌的畫面深深吸引。長大後的鄭中基到台灣發展，不諳國語的他，在台灣出道前的一年過得十分辛酸︰「出碟前一年我隻身到台灣，迫自己每日一個人都要出街講國語，又喺公司讀報紙，同事行過就糾正我讀音。」

鄭中基以《左右為難》形容初出道的自己，當時為宣傳新碟，被安排到不少台灣綜藝節目亮相︰「上去玩game，完全同唱片無關，得到嘅係節目完會播MV，有時可能只有兩句。」至第三張國語專輯《絕口不提！愛你》時，他驚覺與歌手的身份越走越遠，更一度萌生退居幕後的想法。

後來鄭中基帶着人氣進駐廣東樂壇，他直言當時對香港娛樂圈內的「潛規則」感到十分迷茫︰「我冇諗咁多圈內嘅『政治嘢』，以前好唔明白，去某台客串劇集、做個節目，就會有更大機會入圍樂壇頒獎禮。我唔識呢啲遊戲規則，只係諗如果我好叻呢啲手段，係咪即使唔使唱得叻都得？作為過來人，我而家同後生或新人合作，都會叫佢哋專注創作，呢啲問題就交返我處理。」

重談低潮期，鄭中基不避諱稱當時的唱片公司放棄了他，在美國自我進修時，是劉偉強向他伸出援手︰「喂，你都冇嘢撈㗎啦！返嚟拍戲，我畀兩個角色你揀。」那正是2001年由黎明主演的電影《不死情謎》。自《行運超人》起，鄭中基的喜劇形象深入民心，但在最新的電視劇中，他飾演患憂鬱症的單親暖男爸爸，叫人眼前一亮。現實中，鄭中基與子女關係十分親密︰「佢哋唱歌嗰時，我又會加入唱埋一份。我吹緊色士風，阿仔又會拎支牧童笛突然加入。」他的育兒心得是儘量不干擾小孩的選擇，希望他們獨立思考，現在回想這原來深受其父親影響。

爸爸鄭東漢曾寄語尚未出道的鄭中基︰「呢個世界只有一個張學友，唔會有第二個。呢個係你嘅職業，你要自己面對。我唔會主動話你知要做乜，但你有問題可以隨時嚟問我。」要以一首歌總括兩父子關係，鄭中基毫不猶豫地選擇《許願樹》︰「呢首係我爸爸第一首幫我彈嘅歌，當時我第一次喺紅館開演唱會，佢主動提出要幫我彈一首由我作曲嘅歌畀我唱。我爸爸唔係好識講鼓勵嘅說話，呢次係佢咁耐以嚟最明顯嘅一次表達。」

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