中門大開丨練樂儀吸搞亂半島房間開P教訓 今年生日返亞視綵排中度過

亞視舉辦《2020亞洲小姐競選》宣佈延期至11月1日舉行，有傳佳麗擔心亞視財困爆出退選潮，19位準亞姐有5人退選，現在只剩下14位佳麗參賽，選美結束14日後，全部都會獲得1萬元入圍獎金。大會日前安排佳麗真空上陣，穿上西裝外套和短褲拍攝造型照。眾女中門大開，全部都未能靠胸墊或胸圍谷咪，被迫真材實料示人。

4號張玥、5號何雙妍、13號馮熙淳和15號趙桐恩異口同聲大讚造型有型格，5號何雙妍說：「顯出不一樣嘅自我！」8號高文君自爆首次這樣穿法，她說：「我第一次咁着，西裝裏面唔着恤衫，就會特別Deep V，我覺得好性感。」6號李穎仙刻意挺胸擺甫士，算是最養眼。熱門之一的1號練樂儀和10號蔡小蝶都叉腰，令中門大開的西裝外套扯高，突出胸部線條。

14位佳麗開始進行緊密綵排，今日正好是練樂儀的25歲生日，壽星女獲亞視為她在休息時搞神秘生日會，練樂儀捧着蛋糕笑不攏嘴，練樂儀今日回覆《蘋果》時說：「因為參選亞姐，成個10月要training、排舞、唱歌，冇時間慶祝，亞視今日好好準備咗蛋糕，我已經非常滿足。」問到生日願望？她說：「疫情快啲好，亞姐都想攞獎。」今日跟男友如何慶祝？練樂儀說：「我單身咗3年喇、冇男朋友，今年得啲姊妹陪我過生日。」練樂儀曾被踢爆在半島酒店Staycation時開P令房間大混亂，她避嫌今年不到酒店開派對，她說：「酒店Staycation有4人限制，尊重酒店各界行業，加上早前半島酒店事件，都盡量避免。」

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