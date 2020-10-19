鄧紫棋寸嘴反駁網民要求 遭花生友揶揄為「暴躁老姐」

G.E.M.（鄧紫棋）憑湖南衛視《我是歌手》在大陸爆紅，在微博擁有逾3,400萬粉絲，惟2005年有傳鄧紫棋恃紅擺款，被湖南衛視封殺，在強國的人氣下降，加上去年與經理人因合約反面，令事業停滯，更跌出2020年《福布斯》中國名人榜，直至今年初在台灣金曲獎憑《摩天動物園》奪評審團獎，吐氣揚眉。

身在大陸宣傳新歌的她，其工作室今日在微博發佈鄧紫棋的新相，着外套露香肩的她，在酒店房間擺甫士，不過，有網民睇相後唔收貨，留言：「你能及時點嘛？還有多嘗試外景，別老是在酒店拉窗簾當背景拍拍就完了。」結果引來鄧紫棋寸爆親回，：「不能。我生病幹嘛還要出去外面？你要冷死我啊？」

其他網民都食花生，紛紛留言：「想冷死我們寶貝嗎？寶貝都感冒了」、「我能想像到寶貝傲嬌的語氣了」、「哈哈哈哈哈不懟不是鄧紫棋」、「笑死我了」、「都感冒了，還不快點把衣服的拉鏈拉上。注意保暖！」、「暴躁老姐在綫懟！服氣！」

而鄧紫棋就在個人微博留言，指自己又生病了，「一個月兩次，每天真的太忙太晚睡。幸好昨晚聲音狀態還不錯，畢竟好久沒有唱有觀眾的現場了！想念演唱會。」還自爆男友都病了，兩人現在只能做手語，不敢講話。

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