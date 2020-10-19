Video Talk今日精選丨三大法則掌握重組句子竅門

《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》10月19日（一）Video Talk精選節目表：

一家人 初小補習班｜重組句子三大法則

日期：10月19日（周一）

時間：4:30pm - 5pm

導師：晴一中文導師袁老師

內容：初小學生剛接觸重組句子時，往往會覺得難以把多組詞語正確地拼湊起來。袁老師會教大家學會重組句子的三大法則，首先要懂得分辨詞類，包括名詞、動詞、形容詞和副詞，然後要學懂語法，最後就是句子的意思要合理，便能掌握重組句子的竅門。

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