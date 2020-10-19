莉莉再被爆飛機上濕吻人夫杜明歷 宣傳活動急取消

「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）今年7月與英國美女演員，「灰姑娘」莉莉詹絲（Lily James）前後腳上酒店，因而傳出拍拖，不過於前周日，莉莉竟被影到與有婦之夫杜明歷韋斯特（Dominic West）當街攬攬錫頸，棄美國隊長轉做第三者。事後杜明歷立即飛回英國家中「救火」，並連同太太一齊見記者。但近日又有新相片流出，指莉莉與杜明歷齊齊現身機場，更有目擊人士指二人又攬又錫，出軌證據確鑿。

莉莉與杜明歷被影到上周一於羅馬機場現身，應該是自羅馬街頭錫頸後，一同飛回英國。雖然相片中二人未見有親暱舉動，但有目擊人士就指：「一開始我以為她是那男人的女兒，我估計他大約50歲，也能看出女方年輕得多。之後飛機起飛幾分鐘，他們已除下口罩，又攬又錫，也有法式濕吻與錫頸。」據指莉莉詹絲原定會上清談騷Today show宣傳新戲，但現在都因偷食人夫醜聞而取消。

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