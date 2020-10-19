平遙影展被中國政府強行接管 抗日電影《八佰》獲獎成導火線

2017年由中國導演賈樟柯創立的平遙國際電影展，有別於上海電影節、北京電影節與海南島電影節這些官方色彩較為濃厚的電影節，平遙影展更具獨立性，展映非西方影片為主，然而賈樟柯昨日卻突然宣佈，今屆將是他最後一次參與，以後改由中國地方政府來接手掌管。

賈樟柯在昨日無預警宣告自己將會退出平遙影展，並指「我們沒有花政府一分錢，全部是社會的資本，我們已經把這個品牌打造好了。」他說此舉是為了讓平遙影展擺脫他的陰影，「讓它獲得獨立的生命力這是非常急需的，所以我們選擇在它強壯的時候離開」。強調自己以後會以觀眾的身份表達支持。

不過賈樟柯離去卻令中國網民紛紛猜測原因，有網民指出日前的頒獎禮上，突然安插了一個「特別獎」頒予根本沒有參展的抗日電影《八佰》，早已惹來政府在背後插手的傳聞，亦有網民表示賈樟柯是因頒獎予沒有在國家電影局領得俗稱「龍標」的電影公映許可證的電影，在國家壓力下不得已放棄自己經營4年的平台。

今年50歲的賈樟柯是中國著名「地下導演」，擅長拍攝社會邊緣及底層生活，1998年其首部劇情長片作品《小武》在第48屆柏林影展獲得多個獎項。然而本應是為國增光的事，卻因《小武》在中國沒有拿到「龍標」，被指「影響我國的對外文化交流」而被國家電影局下禁令「無限期停止拍攝影視作品權利」，直至2004年才解禁。

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