前田敦子產後復出 花衫大媽Look拍攝年曆

日本女子組合AKB48的29歲前一姐前田敦子去年3月產子後，兩個月前終於復出，早前被爆與男星老公勝地涼分居的她昨日以一頭短髮拍攝2021年年曆，穿着花紋外套的她站在窗前擺出懷舊甫士，大媽味甚濃。

前田敦子昨日在IG公開拍攝年曆時的幕後照片，並留言：「由朝早開始就天晴，是最正的拍攝場地。感謝帶來晴朗的一天！」照片中，前田敦子仍然以8月舉行的《24小時愛心救地球》慈善騷的短髮清爽形象示人。不過穿起色彩繽紛的外套及配上粗腰帶的她，擺出依偎窗前的甫士，再加上一片綠葉的背景，絕對可以媲美中國大媽的風采，與昔日的女神形象簡直判若兩人。前田敦子於今年6月傳出與34歲男星勝地涼分居，兩人拍拖4個月，於前年8月宣佈閃婚，並於去年3月誕下囝囝。雜誌《女性SEVEN》早前爆料指他們一家三口今年3月搬到另一個地方居住後，勝地涼便經常不回家，其後更自己搬開住。

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