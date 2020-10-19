李荷娜繼續任女主角 OCN王牌劇《Voice 4》明年開播

由韓國型佬張赫孖李荷娜主演的OCN王牌劇集《Voice》自2017年推出第一季以來大受歡迎，之後於前年及去年播出第二季和第三季，雖然第二及第三季的男主角換成李鎮旭，但依舊受劇迷歡迎。

而根據今日韓媒報道，OCN將推出《Voice》第四季，某相關人士向《日刊體育》表示：「《Voice》第四季正在以明年6月播出為目標進行選角工作。」據了解今次故事將圍繞112舉報中心黃金時間組在韓國最大的旅遊勝地濟州島所發生的事情，當中包括會出現操縱少年殘忍殺害全家人的四種人格連環殺人犯，以及在大安家族村展開的激烈鬥爭的犯罪故事。

李荷娜將繼續出任女主角，為了預防有罪案發生而前往濟州島，同時今次會加入新角色，就是為了調查殘忍殺害自己妹妹的兇手的韓裔美國刑警，估計劇組將會物色一名能操流利英語的男星任男主角。《Voice》第四季預計明年夏天播出。

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