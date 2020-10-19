爆相爆片丨陳欣妍糖黐豆孖沈震軒買糖水 短裙仔惹蚊狂咬周街𢯎

沈震軒與陳欣妍於2017年拍攝網絡電影《狼人遊戲》時撻着，拍拖3年已發展到在元朗同居試婚。日前讀者洪先生透過《蘋果》「爆相爆片」報料，指沈震軒孖住女友在元朗買糖水，二人一時拖手一時掃背，未食糖水已甜到漏。

洪先生說：「嗰晚10點幾，我見沈震軒部車泊喺元朗鳳琴街，之後佢同女友落車去買糖水，見陳欣妍落車之後不停𢯎對腳，應該係俾嘢咬。佢哋入咗去糖水舖買糖水，女友畀錢，睇佢哋個樣應該同舖頭啲人好熟。」

在片段中可見，沈震軒跟陳欣妍齊齊踼拖出巡，陳欣妍行入糖水舖時蹺實男友，之後她落柯打和畀錢，然後跟沈震軒在門外等候。在等外賣期間，陳欣妍每行幾步，沈震軒都跟到實，並從後捉住女友手臂搖來搖去，十足大細路冇時停。最搞笑是，着住短裙仔的陳欣妍疑被蚊咬而全程不停𢯎腳，沈震軒就忽然當街𢯎乳頭，未知是否因為天氣乾燥皮膚痕癢所致。等了一會後，便見沈震軒揪住幾個人份量的外賣上車，估計二人準備與家人或朋友一齊分享。

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