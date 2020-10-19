目黑蓮加入 | 木村拓哉拍《教場2》扮Cool 拒與演員交談

日劇天王木村拓哉近期忙於拍攝明年新春特別劇集《教場2》，早前被指因舊拍檔竹內結子自殺離世而喊爆的他，於本月中就被影到拍攝完畢後，仍然保持神情嚴肅，氣勢迫人。

木村在《教場2》飾演警察學校的冷面教官風間，他還首次為角色染上白髮。有電視台工作人員指木村為了拍攝，現在每日都要染着白髮過活，而在當日拍攝前，髮型師更需要將白髮整理得更為真實。據悉，木村因為《教場》的監製於4月時突然離世，所以決定要演好角色以報答好友，更以超越第一季為目標。木村為了保持學警與老師間的緊張感，更要求劇組盡量邀請他未曾合作過的演員參演，以及絕少與演員對話。不過，在當中一場劍道的戲份中，由於木村本身懂得劍道，所以在指導演員時，備受他們尊敬。此外，尊尼事務所力捧組合Snow Man成員目黑蓮早前被傳有份參演《教場2》扮學警，官方終於在昨日公佈目黑蓮飾演出生於警察世家的學警杣利希斗。今次是目黑蓮於1月正式以Snow Man身份出道以來首個演出的電視劇，他在正式公佈前將參演一事保密，就連Snow Man其他成員亦不知情。

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