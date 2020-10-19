黃藍之家丨袁彌明擺明唔妥容海恩 袁彌昌自爆女兒家中蠟筆冇黃色

向來政治立場鮮明的袁彌明，其家人包括父親袁弓夷、老公林雨陽及大家姐袁彌望都是傾向支持自由和民主的「黃絲」，可是自稱中間派的哥哥袁彌昌，卻娶了「深藍」的建制派容海恩。今晚港台節目《鏗鏘集》播出最新一集「袁氏這一家」，訪問了這個「黃藍之家」，節目中袁彌昌再次提及女兒的蠟筆中，已沒有黃色，而老婆容海恩曾叫老公勸「黃到金」的老爺袁弓夷不要「反共」，她坦言再冇機會跟袁家人同枱食飯。

節目一開始，介紹袁家各人的政治立場，容海恩更強調的說︰「嫁之前都知我係建制派啦。」她表示過去與袁家上下相處，大家都有共識不談政治，即使聽到他們討論，她只好去斟茶避席。而大家姐袁彌望坦言容海恩沒有出席的家庭聚會時，她跟父親可以暢所欲言談政治。

袁彌昌和容海恩婚後育有兩名女兒，節目中袁彌昌提到女兒所用的蠟筆中，已沒有黃色，他還說︰「唔知飛晒去邊度，曾經係有過，最緊要唔好影響到佢（指住女兒）。」容海恩曾公開表示過不用教小朋友認識黃色，一度引起嘩然，但她卻表示︰「唔係咁意思，點會唔教黃色，你唔會唔教藍色同黑色，係佢哋幼稚。」容海恩更指袁氏家人去遊行前，會來她家中探兩名女兒，她說︰「着黑衫都算啦，當係衣着顏色，但我覺得講政治會影響小朋友，我會話一、兩句，喂！小心點。」

自從去年7.21事件後，袁氏一家已甚少家庭聚會，袁彌明表示︰「分界線係7.21，唔想見到啲藍絲。」她更開到聲表明最憎新民黨，更揶揄阿嫂︰「佢好鬼藍。」至於自言是「黃到金」的袁爸爸袁弓夷，更遠赴美國打國際線。作為女兒的袁彌明支持父親，更謂︰「呢個係千鈞一髮嘅機會，佢嘅人生目標就只得一個，只係犧牲唔可以喺香港見我哋。」

至於容海恩坦言曾叫老公袁彌昌勸過老爺，可惜老爺立場企硬，她更說︰「我有勸，但勸唔到，真係搞佢，就捧起咗佢；我先生係佢個仔，會唔會令人擔心呢？」容海恩更坦言︰「好難同佢喺街食飯，係有所避忌。」相反袁爸爸大方的說︰「佢遲早同我撇清關係，正常嘅，我唔會怪佢。」

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