add名人時尚丨徐若瑄、林依晨彩裙鬥出風頭 林宥嘉造型似GD

台北時裝周 x Fashion’s Night Out活動日前在台灣舉行，邀請到不少明星盛裝響應，包括徐若瑄、林依晨、楊謹華和曾之喬等。一眾女星為了突圍而出，都花盡心思選擇彩色調或誇張的設計。

林依晨以齊劉海短髮現身，單是髮型已經夠搶眼。她着上Gucci淡綠色連身裙，胸前飾以小蝴蝶結，她形容自己的造型像「鬱金香」，再搭配銀色長靴，帶科幻感同時又保留了一絲童真童趣，完全看不出已經37歲。徐若瑄（Vivian）亦笑言自己是「牽牛花」造型，她以Moschino拼貼禮服登場，繽紛的拼色和貼身的魚尾裙襬剪裁本來睇頭十足，但Vivian就保守地內搭大會提供的粉紅色T-shirt加Choker走Punk路線，破壞了本來華麗的設計。

曾之喬穿上台灣設計師JENN LEE李維錚的連身裙，設計有種中西合璧的味道，可惜帽子太搶戲，藍色妝容和超長鬢辮也稍嫌老土。王陽明老婆蔡詩芸雖然走型格風，將大會T-Shirt剪短拼桃紅色短裙，但搭配過膝長靴顯腿粗，外搭老公的oversized男裝西裝外套，反變得更累贅。

男星方面則以林宥嘉的造型最受讚賞，呼應本屆「Re：PLAY」主題，林宥嘉親自在衣櫃挑出一身混搭裝扮，日牌DUELLUM大褸、Maison Margiela黑褲襯金色Tabi split-toe短靴，外加壓到遮住眼睛的Sacai冷帽，慵懶中帶個性，驟眼看更有G-Dragon的影子，時尚度比起其他人的西裝造型更勝一籌。

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