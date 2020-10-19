趙斗淳強姦8歲女丨《許願》原型犯年底出獄 執政黨提出進行化學閹割

由韓國名導李濬益執導，薛景求、嚴智苑、童星李蕊主演的韓片《許願》，是根據真人真事改編，當年56歲疑犯趙斗淳綁架化名娜英的8歲小學生，並對其進行性暴力，令小學生造成嚴重的身體創傷，甚至要裝上人工肛門及長期駁住「屎袋」，最終疑犯卻只判監12年。趙斗淳將於今年12月13日出獄，雖然大眾都希望將他的刑罰延長，但據之前報道趙斗淳出獄後會搬到京畿道安山市的寓所，與妻子居住。由於娜英亦搬到安山市居住，娜英的心理醫生為免娜英之後會有機會與趙斗淳接觸，於是就在網上發起眾籌協助娜英一家人搬離安山市。

而趙斗淳出獄在即，外界都十分關注他的動向，當中連日來韓媒都有相關報道，同時亦令不少政黨議員都關注趙斗淳出獄後的情況，執政黨曾提出法案，要求強制對趙斗淳進行化學閹割，而之前已經有人主張趙斗淳需要進行性衝動藥物治療，但根據現行法律，不能強制執行。共同民主黨議員李秀珍日前提議修改《性衝動藥物治療法》，如果認為性犯罪者中再犯可能性較大，可以在出獄前下令進行性衝動藥物治療。

另外，有報道指目前首爾中浪區內設置了一所中心，中心內居住了100名重犯的地方，中浪區甲選區國會議員徐瑛教在首爾市國政監查中表示：「100名暴力犯罪者正在集體生活，以恢復健康。首爾有這樣的地方，所有人都很緊張，不知道甚麼時候會發生甚麼事情。」徐瑛教透露這些人中有12名有殺人前科、20名有強姦前科、20名盜竊者、17名暴力者和2名涉及毒品。對於趙斗淳出獄後有機會被安排到中浪區的中心時，不少人都表示強烈的反對。

徐瑛教指中心是專門指導和保護出獄的人不再犯罪，亦令他們維持正常的社會生活，並支持他們回歸社會。 這是根據《社會福利事業法》的出獄者福利，該設施是受到刑事處分的人，對被認定需要保護處分的人提供食宿、職業訓練、就業介紹、其他自立支援（情緒教育、婚姻介紹）等。目前該處有100多名出獄的人，經過指導後重新展開新生活的人有1萬多人，而變成牧師亦有超過100人。

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