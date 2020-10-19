容祖兒大陸節目唱《母系社會》 歌詞被閹割「皇上吉祥」變「幻象跡象」

現在已經是2020年，但在乜都要管的大陸，連歌詞都要被閹割！昨晚容祖兒和「硬糖少女303」成員希林娜依·高在東方衛視節目《我們的歌》合唱張惠妹歌曲《母系社會》，一度登上微博熱搜榜前10名，網民讚兩人「嘶喊出女性的聲音」，然而，有網民發現字幕打出的歌詞，卻被改到體無完膚，失去了原曲想表達的意義。

阿妹從小在卑南族部落長大，那是一個母系社會，媽媽是家中的掌舵者，她特別推出《母系社會》歌曲，帶出傳統社會性別議題的反方向思考；然而，昨晚祖兒和希林娜依·高合唱這首歌，歌詞留番被竄改，「馬子」變「碼字」、「生個兒子」變「身各而至」、「著床」變「擦窗」、「皇上吉祥」變「幻象跡象」、「SIZE」變「心思」、「該死」變「放肆」。

就連大陸網民都聽唔入耳，留言狠批：「歌詞一改直接沒有了原唱張惠妹想要表達的東西」、「你可以在央視播《娘道》卻不能在歌詞裏諷刺現在男生為主的這個社會。」、「為甚麽要翻唱？直接自己寫一首歌就好了。」、「生個兒子字幕都不敢打出來，越是迴避越好笑。」

原句：「我不會耕田吃草讓人下注 甚麼理由發明甚麼叫馬子 難道是想讓匹馬為你生個兒子」

改為：「我不會耕田吃草讓人下注 甚麼理由發明甚麼叫碼字 難道是想讓匹馬為你生個兒子」

原句：「不要再說要進廚房能出廳堂 不要再說要會鋪床又能著床」

改為：「不要再說要進廚房能出廳堂 不要再說要會鋪床又能擦窗」

原句：「信以為真連續劇裏的那一套 皇上吉祥 簡直可笑」

改為：「信以為真連續劇裏的那一套 幻象跡象 簡直可笑」

原句：「難道我沒有發現你目測誰的SIZE」

改為：「難道我沒有發現你目測誰的心思」

原句：「我不相信你有放棄我的GUTS」

改為：「我不相信你有放棄我的固執」

原句：「我無所謂女人就該是這樣子 安靜 該死」

改為：「我無所謂女人就該是這樣子 安靜 放肆」

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