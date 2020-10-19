台灣藝人丁小芹賣假名牌袋詐騙4萬餘元 終審判監2年6個月

台灣藝人丁小芹於2015年間經營網店，有12名買家分別向她購買CHANEL等13件名牌手袋及精品，但有人收到貨品後，發現是假貨或與拍賣資訊不符的二手貨，甚至有人匯了款，但卻收不到貨，憤而報警。法院在較早前開庭時，丁小芹數度哽咽落淚，強調自己「真的知道做錯了」，願意認罪，智財法院去年依13個加重詐欺取財罪，合併判她2年6個月徒刑，最高法院今駁回上訴，丁小芹須入監服刑。

此案一審，新北地院痛批丁小芹價值觀嚴重偏差，2018年依加重詐欺罪重判她3年6月徒刑，二審智財法院審理時，丁女哭求緩刑，合議庭希望她除了要賠錢與被害買家和解，也要與被她侵害商標權的CHANEL、FENDI、Stella McCartney等公司和解，並召開記者會公開道歉。丁小芹於去年9月開記者會，強調12名被害買家僅1人聯繫不上，其餘大多數都已獲賠償，而被她侵權的名牌則有1間達成和解，另外2間沒有回應她。

丁小芹的這些彌補行為雖獲智財法院予以減刑，但合議庭沒有宣告緩刑。智財法院判決指出，丁女於2015年8月至10月間、2105年4月至5月間，在旋轉、蝦皮等拍賣網站刊登不實拍賣訊息，讓12名買家購貨，匯款金額由728台幣(約180港元)至4萬台幣(約1萬港元)不等，合共17萬多台幣(約4萬2千港元)，但部分買家收到假貨，部分買家只收到品名不符或新舊程度差很大的商品，部分買家根本沒收到商品。

合議庭認為，丁小芹已坦承犯罪，且沒有與他人組織犯罪集團，也沒有詐取鉅額款項，加上她事後積極努力，已與大多數受害人、商標權人達成和解，全額賠償他們的損失，並於2019年9月24日開記者會，公開向各被害人及商標權人致歉，向社會大眾呼籲尊重智慧財產權的重要性，可以證明她已深知悔悟。

合議庭審酌丁小芹詐得的財物價值，以及她需獨力承擔家計、從事家具行兼職、時薪200台幣(約50港元)、收入不穩定的經濟狀況等，依《刑法》情堪憫恕規定減刑，但認為她不符合緩刑條件，去年10月依13個加重詐欺取財罪，判她應執行2年6月有期徒刑。丁小芹上訴後，今日遭最高法院駁回，案件終結，不得上訴。

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