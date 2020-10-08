add名人時尚丨王曼喜未婚妻Elaine身分曝光 恒隆後人中環開藝術空間

王敏德與馬詩慧28歲大女王曼喜(Kayla) ，上月和拍拖一年多的攝影師女友Elaine Chen訂婚，下年美國結婚。香港、古巴混血兒的Elaine， 今個月在中環開設藝術活動空間The Wild Lot，推動本地藝術家交流及創作，中文名陳逸寧 (Elaine Chen Fernandez)的她，其實還有另一重身分：恒隆地產創辨人之一陳曾燾 的外孫女。

採訪：林妃 場地：The Wild Lot

來自作風非常低調的家族，早前在中環The Wild Lot受訪，王曼喜在旁邊不時幫手解說，性格開朗的Elaine全程開心大笑，兩人時而對望攬攬，甜蜜恩愛。Elaine上月在家中天台油了「Will you marry me?」字句，浪漫求婚，疫情下婚禮推遲到下年年底，先在美國加州註冊，再在香港搞小型婚禮。王曼喜說：「我哋人生嘅目標好一致，大家都想有一個家庭，將來都會有小朋友，所以都覺得我哋係適合一齊行呢條路嘅。 」愛得真誠直率，生仔大計亦已計劃好，「我哋傾咗好耐，始終要用唔同嘅方法(人工授孕)，因為佢年紀大個我，可能佢陀一個先，我再陀一個，或者幾年後先得，就淨係我陀，或者領養都可以囉。」

王曼喜2014年已出櫃，Elaine來自傳統華人富豪家族，某次在家中和前女友視像通話時被媽咪發現，才正式come out，說話中英夾雜的Elaine說：「我屋企人其實好 open-minded，未至於無嘢，係我阿媽用咗大約三年（接受），佢見到（come out）對我個人情緒、health都係好好，咁佢都好開心。」小時侯，父母離婚，媽咪為了令她在家人陪伴下成長，毅然搬回香港居住。Elaine生性獨立及自由，外國畢業後，曾任職雜誌的食品攝影師、因為愛食物所以讀了有關飲食的兩個學位，更跑去做了十個月的切肉員，擁抱生活，做甚麼事都充滿熱情。

今年，她在疫情下在中環開設實驗性質的藝術空間，提供場地給本地藝術家做展覽，推廣任何形式的創作交流，同時希望建設社區。「幾年前突然有呢個諗法，high end 藝術品同香港local designers、藝術家之間其實有好多的gap，香港其實有好多好有才華嘅artists，需要多啲人幫手支持。我住響蘇豪區，想響中環呢個比較高級地段，提供一個空間，俾人嘅creativity run free，展出佢地嘅作品、佢地嘅passion，同埋多啲信心去創作啦。我希望呢個地方係每個人都welcome，俾大家去諗到底咩係creative，點樣去embrace自己嘅passion。」Elaine曾做攝影師，愛收藏有趣的藝術品，自己亦無時無刻創作，如店內有售的大白兔糖圖案Tee，創作成為她內心快樂、感受的出處，「所以，目標係，to spread the awareness of important of inclusiveness ，第二係開心 have fun ，remember that 我們的mental health同我地日常生活，或者工作，都一樣咁重要。 」至於每一天她心靈最平靜的時刻，「 朝早或者夜晚，我哋兩個off our phones，陪緊我哋兩雙只狗，坐響度時就最舒服。」身邊的王曼喜微笑一下，說：「呢個係我諗法。 」

【市區中的藝術小綠州】

位於中環善慶街的The Wild Lot，樓高兩層約二千多呎，店外濶大的長樓梯、附近開設外牆塗鴉的咖啡室、設計師小店，充滿親切的藝術氣息。Elaine 來自傳統華人家族，爸爸則是古巴人，自己在美國LA生活，多元文化背景下，她動手構思裝修時，則希望空間能融合新舊香港和生活日常的意念，以及升級再造的趣味，「傳統嘅gallery有啲斯文嘅靚枱，我就tough啲，我響跑馬地住時，成日揸車見到呢啲油筒，咁可以用嚟咩呢？就諗到可以用嚟做枱。 」以牛奶樽改裝成吊燈、從圖書館搜尋老香港報紙廣告印成天花牆紙，還有搭棚竹子改裝的展示架等等，正正是她想發揮創意，給予舊物新生的理念。The Wild Lot亦展出不同的本地藝術家作品，如Dennis Soap設計、以膠筲箕串成的吊燈等，現時亦舉行女攝影師Stephanie Tang以月亮為主題的攝影展，攝影師用了三年時間拍攝月亮影像，從拍攝中找到平靜心靈方向。

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