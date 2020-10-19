安妮夏菲維分享化妝照 扮裂嘴女巫勁恐怖

由《阿甘正傳》（Forrest Gump）導演羅拔湛米基斯（Robert Zemeckis）執導的最新奇幻片《怪誕黑巫后》（The Witches），由奧斯卡得主安妮夏菲維（Anne Hathaway）、奧緹華史賓莎（Octavia Spencer）等主演。片中靚女安妮醜化自己扮邪惡女巫，有幾個造型都相當恐怖。

《怪誕黑巫后》是1990年《妖巫傳說》的重拍版本，今日安妮就分享自己裂嘴造型的化妝照，相中的她化上濃妝，嘴邊有裂痕，她表示：「為女巫的樣貌抖抖。」在電影中，加上電腦效果後她的嘴巴會張開露出尖齒，化身捉小朋友的邪惡女巫，她近日在訪問中表示：「今次扮演的女巫是服裝、髮型、化妝、編劇、語言教練、特效部門、導演羅拔湛米基斯與我自己的共同創作。這個角色非常奇怪，又傻又誇張，每個人都要通力合作，才讓故事又大龐又有娛樂性，同時不會太離譜。」電影將於本月29日上映。

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