楊秀惠大馬回港約準新娘談心 岑杏賢晒巨鑽婚戒放閃

2012年最上鏡港姐岑杏賢（Jennifer）終覓得真命天子！Jennifer與拍拖不夠1年的圈外男友Kelvin即將拉埋天窗，在二人的擬結婚通知書中顯示，Kelvin中文名字張嘉俊，現年35歲，家住中半山豪宅，相信家底不俗，Jennifer早前更公開二人的合照，見她一臉幸福，非常甜蜜。

本月9日正值Jennifer的32歲生日，這位準新娘的慶祝活動不斷，昨晚楊秀惠於中環一餐廳跟Jennifer補祝，久未露面的楊秀惠婚後回到家鄉馬來西亞生活，今年4月誕下女兒榮升人母，她突然回港，不少藝人朋友也留言關心她的近況，見秀惠同時為Jennifer送上蛋糕，二人更頭貼頭合照，秀惠送上心心手勢，而Jennifer右手無名指戴上巨鑽婚戒，認真閃爆！秀惠留言：「終於能見面啦！所有的祝福終於能親自送上！」一切盡在不言中，而Jennifer亦在IG留言：「看看誰回來？我哋終於吾（唔）需要再用FaceTime！終於可以見到大家。Look who is back！多謝妳所有的暖意，我知道一直都會'手'（守）護着。」

Jennifer嫁得好，最開心的當然是她的一班好姊妹，日前朱千雪、湯洛雯與張嘉兒等為她舉行生日派對兼bridal shower，Jennifer開心地說自己擁有福氣及被愛，感謝好姊妹在人生中出現。

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