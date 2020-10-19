五毛網軍真實存在？《審查者言》審視全球審查制度利弊丨果燃上架

呢個世界，有邊個會鍾意畀人𥄫住晒？覆whatsapp𥄫住、行入洗手間又𥄫住、lunch放飯又𥄫住、youtube睇緊乜嘢片又𥄫住、連放工"do"咭都𥄫住，睇怕呢種好似坐監咁、毫無私癮嘅行為模式，真係無人會鍾意。但係，呢種畀人𥄫住晒嘅行為，又偏偏真係存在喎，喺社會制度裏面，統治者會將之稱為——審查制度。

《果燃台》全新上架紀錄片《審查者言》，由挪威製作人夏維富森（Håvard Fossum）以探討審查制度為主軸而傾力製作。夏維富森由德國的卡夫卡式媒體辦公室出發，走訪非洲南蘇丹軍事總部，再遠至印度，更甚至中國。過程中，佢與伊朗的阿亞圖拉 Ayatollah（什葉派宗教高等級學者）會面、也跟印度檢查員探討審查制度的利弊。最難能可貴的是，夏維富森竟然能夠跟中國官方傳媒新聞編輯對話。

但係，唔好以為講審查制度就一定艱澀難明。夏維富森以大無畏嘅精神穿梭不同文化，用生鬼嘅獨白道出心聲。睇佢處處碰壁，一時戰戰兢兢，一時滿臉尷尬，倒也輕鬆惹笑夠晒娛樂性。

「人們把審查制度看成一種善與惡的鬥爭，自由與壓迫的對抗，這種善惡二元論的觀點弄錯了。」歷史學家羅伯丹頓（Robert Darnton）對審查制度的看法，並沒有我們香港人那麼敬而遠之，反而帶有接受、認可的意味。羅伯丹頓認為，要了解甚麼是審查制度，就要先容許審查員親身講解，陳述自己的案情。我們每每聽到「審查」兩個字就會感到畏縮，但這不過是一個被誤解的想法。當導演夏維富森躊躇滿志大談佢嘅探索審查之旅時，羅伯丹頓還幽默地贈咗佢一句:「祝你好運。」

可能大多觀眾都認為，《蘋果》播得嘅片，十之有十一都係撐自由民主、反極權統治，對於「審查制度」呢樣嘢一定係除去之而後快——但今次紀錄片嘅導演夏維富森並唔係想一面倒講述審查制度之惡，而係想世人從如何善用制度作出反思。如影片一開首，歷史學家羅伯丹頓就講出了上述名言︰「人們把審查制度看成一種善與惡的鬥爭，自由與壓迫的對抗，這種善惡二元論的觀點弄錯了。」而羅伯丹頓也認同，喺研究過不同獨裁政權下嘅審查制度之後，佢相信審查制度其實可以是正面的，更甚者認為呢樣嘢基本上已屬於人類學或者人誌學研究嘅範疇。

我哋應該持平探討當中嘅利與弊，唔通好似人哋咁，只准講弊，唔准講利，甚至成條題目取消佢咩？《蘋果》唔會咁做。

導演夏維富森非常好奇審查員嘅日常工作，從北京嘅共產黨、到華盛頓嘅權力走廊，但當中只有好少人了解信息嘅控制方式。如果要講到調查員唯一嘅共通點，反而係每一個審查員都確信自己，係做緊一份正確嘅、有正當理由嘅工作，而佢哋相信，檢查員就係抵制社會混亂嘅保壘。

紀錄片的末段，夏維富森採訪了中國媒體編輯，查問到有關六四事件「坦克人」的相關片段。該中國編輯表示，完整的片段會見到坦克轉了彎，有人把「坦克人」拖到路邊一旁，但西方社會卻把片段剪輯，一直在說坦克人死了。

夏維富森為之驚嘆︰「真的對這國家非常地甘拜下風，中國人把審查玩得出神入化。國家凡事審查是一回事，但跟黨的路線不符，那就改寫歷史，則完全是另一層次的玩法。」

最後一站，美國。泱泱民主大國，審查制度也為夏維富森帶來極大衝擊，受訪者有前美國中央情報局官員，前國家環境保護局局長，前美國內政部政策主任，佢哋會娓娓道來如何被噤聲，被控告。

審查制度嘅存在意義同意識形態，喺呢一個越來越荒腔走板嘅世界裹面，變得耐人尋味。

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