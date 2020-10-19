無綫「是是旦旦」丨明珠台預告2014《哥斯拉》播錯1998年版本笑爆討論區

大台近年被觀眾同網民詬病的「是是旦旦」精神，由新聞報道到劇集都有。前日明珠台更將這項精神發揮至極致。事緣自上星期一起明珠台大肆宣傳，會播出2014年版本的《哥斯拉》，宣傳片播足一周。到周六當晚觀眾坐定定，等睇由「紅巫女」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）主演的2014《哥斯拉》時，卻出現「反高潮」，變成馬修波特歷（Matthew Broderick）1998年版的《哥斯拉》，相差足足16年。

網民即時化身福爾摩斯翻查明珠台節目表，發現的而且確是安排播出1998年版《哥斯拉》，相信是宣傳出錯。消息迅速在各大討論區傳開，不少網民都取笑大台，有留言話「大台英文台個預告片出咗成個星期，居然冇人發覺。」、「仲以為自己記錯預告」、「我都覺得奇怪，點解套片好似咁舊咁嘅。」、「都是哥斯拉，不用分那麼細。」有網民替贊助商不值話：「噚晚個時段由XX傷風素贊助，係想激死贊助商？」

TVB昨日在FB嘅官方網頁補鑊，預告將播《哥斯拉》2014版本。大台更自嘲，玩埋阿姐和高Ling，叫人選擇有「哥斯拉」的圖片。

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