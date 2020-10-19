舒淇全副防護裝抵京接受隔離 馮德倫計劃陪妻移居台灣

舒淇因武漢肺炎疫情一直留台休息，已經超過10個月沒有工作，不過昨日她於IG上貼出一張在桃園機場貴賓室中的照片，似乎暗示自己準備復工。她以迷彩衫配牛仔褲輕裝上陣，她戴實口罩、面罩和手套，「全副武裝」為上機做準備，心情靚的她還舉起V字手勢拍照。舒淇的好姊妹林心如也在post下留言祝她一路平安。

舒淇之後再更新，貼出抵達目的地報平安的短片，只見她面對鏡頭雙手捧臉，儍氣十足地向大家詢問：「要隔離了，14天，做甚麼好呢？」

據知，舒淇此行是去北京工作，工作完也直接返台隔離，由於她在香港朋友不多，如果香港沒工作做，現時她會選擇返台居住，她已打算返台定居，而老公馮德倫休息時也會跟隨她移居台灣，不過近年馮德倫有不少工作都要經常飛美國和大陸兩地，留台灣或香港時間也不多，如果他們兩公婆落實撤出香港，舒淇在港居住的2隻愛貓可能也要運回台灣生活。

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