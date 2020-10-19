打和啦Super丨王祖藍靠自嘲化解身高被取笑瘀事 餅印父女相反擊

近年在大陸賺得盆滿缽滿的王祖藍，於今年6月，借當時1歲半女兒王天韻（Gabrielle）把口，宣佈再與太太李亞男成功造人，正在陀B的李亞男不時更新社交網，似乎陀第2胎的她陀得十分順利。今日在網上流傳一段王祖藍一家四口外出的短片，片中看到尚有2個月便滿2歲大的Gabrielle遺傳媽咪高大的身形，未夠2歲的她已到爹哋王祖藍的腰間位置，此片在大陸社交網瘋傳，外界都對Gabrielle的身高感驚訝！

另一方面，很多網民都為Gabrielle「慶幸」似媽咪般高大，暗踩王祖藍矮。今晚，王祖藍特地貼出父女倆的合照，相中他與囡囡擺出同一表情和甫士，還在微博反擊網民說：「身高隨我老婆怎麼了！長得像我！」還特別加上熱門搜尋詞「王祖藍女兒2歲身高」，方便網民閱讀。而他在IG也貼出同一照片，但留言就變成：「身高像媽，表情像爸爸，很公平。」

王祖藍的post一出，有人認為他EQ高，輕鬆化解這個被嘲笑的危機，但也有人「踩多幾腳」，指明明是女兒比他更可愛，就連容祖兒也留言讚「So cute」。

王祖藍與李亞男以前曾以夫妻檔參演大陸電視節目時，提到自己的身高，選美出身的李亞男稱有180厘米高，而王祖藍自稱有162.5厘米高，當時主持人更找來一對男高女矮的情侶來與王祖藍夫婦同台，更取笑李亞男應該配身高途2米的男觀眾，當時王祖藍已半開玩笑寸男觀眾，指他比一度門還要高。

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