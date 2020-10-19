Eason受疫情影響半停工慳家揸舊車 幫愛女報興趣班

如果要數圈中好男人，相信陳奕迅（Eason）亦佔一席位，他與愛妻徐濠縈，由拍拖到結婚一直相愛相守，即使老婆徐濠縈被指「敗家」，有傳她曾試過一粒鐘，揮霍80萬元，陳奕迅亦不介意老婆成為「名牌奴隸」，認為自己賺的錢，老婆鍾意買乜都可以。

香港受武漢肺炎疫情影響，不少歌手被迫取消或延期演唱會，一向搶手的紅館場地已近乎一年沒舉行演唱會，Eason去年12月取消25場紅館個唱，盛傳他已入紙今年聖誕及跨年檔期，結果被好友楊千嬅搶贏，楊千嬅於12月舉行入行25周年的跨年演唱會，近年Eason不時出席大陸歌唱節目擔任導師，現時面對封關問題，他已近半年陷入半「停工」狀態，難得有時間可以多陪伴愛女。

今日壹週刊指，Eason近日出動幫女兒報興趣班，見他揸老婆價值15萬的舊車代步，反而老婆徐濠縈就換上價值20萬的Jimny新車，這款經典吉普車去年到港已掀起搶購潮，以「潮人」自居的徐濠縈當然不執輸，看來Eason確是自己慳家，讓老婆及女兒豪使。

陳奕迅與徐濠縈於2006年結婚，育有女兒康堤，2013年Eason豪掟2 .3億，以老婆名下買入壽臣山村道一棟3200呎獨立屋，又打本給愛妻開時裝店，讓徐濠縈發揮我行我素的時裝觸覺兼消磨時間。

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