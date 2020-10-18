ViuTV的2021節目巡禮前晚播出，以即將推出的新節目片段晒冷，當中最受注目，要數到今年曾掀起熱話的穿越劇《二月廿九》，原班人馬將拍攝Part 2《940920》，預告片中劉俊謙及吳海昕不但再續前緣，並會加入劉俊謙於現實中公開的女友蔡思韵，兩女一男大玩三角戀，誓必再掀話題。

邁向五周年的ViuTV前晚播出半小時的ViuTV 2021節目巡禮，公佈即將推出的新劇集及全新節目。由劉俊謙及吳海昕合演的穿越愛情劇《二月廿九》Part 2《940920》最受期待。「940920」在《二月廿九》是余家聰（劉俊謙飾）給予Yeesa（吳海昕飾）穿越後相認的密碼，亦是家聰媽媽死忌，而蔡思韵則是今次新加入的角色，創立「神聖幾何學會」，與Yeesa同樣擁有穿越能力，並招攬家聰做會員。至於上一輯徐天佑飾演的暖男Ryan則悄悄地消失，故估計大有可能由上輯的兩男爭一女變成今輯兩女爭一男戲碼。劉俊謙亦在社交平台留言 ：「故事承接《二月廿九》世界觀，主角將在平行時空下發展新一段奇幻冒險之旅。」

蔡思韵興奮加入陣容

《蘋果》昨日致電監製羅嘉駿（Steve），透露今輯將由家聰做主體，穿梭於兩個時空之中。他說：「前後傳都有，故事應該係喺佢認識Yeesa之前，所以Ryan唔係主線人物，但都希望佢會客串。」他表示故事大綱已大致完成，但劇本仍在整理中，所以好多客串人物仍未有定案，並計劃明年4月開拍。對於《二月廿九》剛奪得新加坡亞洲學院創意獎中的香港區最佳劇集，問到經費是否激增？他說：「其實差唔多，但上次去北海道拍攝貴好多，今次預計會去台灣取景，成本會降低啲。」Steve直言壓力會比上一輯大：「上次係我第一次監製，電視台畀我壓力冇咁多，今次我哋預計12月交貨，畀多啲時間寫好劇本。」

吳海昕不介意續集要「坐歪」，她說：「劇本仍在努力創作中，所以戲份比重未清楚，現階段只知道有更多新人物加入，對故事本身嚟講更加有吸引力同神秘感。噚晚出完teaser反應好熱烈，新一季最大壓力係劇本上要同時兼顧兩個時空，難度非常高。」可擔心劉俊謙和蔡思韵這對真情侶拍攝時太過甜蜜？她笑說：「以我觀察，劉謙喺現場同導演最甜蜜！」新加入的蔡思韵表示心情興奮，因她也有看《二月廿九》：「平衡時空、穿越劇嘅題材感覺好新穎，所以當監製嚟搵我傾第二輯，我都好期待個劇本，但𠵱家當然唔可以劇透住啦。」

姜濤Ian孭飛兩齣劇

今次團隊將赴台灣取景拍攝，亦是另一個吸引之處，蔡思韵解釋：「以前喺台灣讀大學，對當地有一份親切感，希望順道可以同朋友敍舊。」至於與男友奉旨拍拖，她直言不是第一次，相信會有新火花：「我覺得都會好自然嘅，之前拍《幻愛》大家早有默契，嚟緊又合作舞台劇《午睡》。」

至於ViuTV新劇巡禮中亦提到其他原創劇，當中男子組合MIRROR成員姜濤和陳卓賢（Ian）繼續受力捧，兩人分別孭飛兩套劇集，瞬間成為當家小生。其中姜濤與周秀娜、吳綺莉等主演《太平紋身店》，又在台灣與蔡凡熙拍攝劇集《超感應學園》。而Ian則與盧慧敏主演《無限斜棟有限公司》，亦與鄧麗欣演出《男排女將》，此劇將對撼下月推出的無綫台慶劇《使徒行者3》。至於另一套重頭劇，由鄭中基及張可頤主演的《暖男爸爸》，將於本月26日播出。