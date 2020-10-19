壓力增加中丨盧巧音自認鈍 孭飛做主持擔心反應口才未夠班

李幸倪（Gin Lee）、Dear Jane與洪嘉豪今日到九龍灣ViuTV錄影廠擔任音樂節目《Chill Club》嘉賓，而今集嘉賓主持則由盧巧音（Candy）出任。Candy之前擔任嘉賓時，跟趙學而合唱大獲好評，她稱今次暫時未有合唱機會，但也期待再跟對方同台合唱。

Candy她透露暫定會擔任4集嘉賓主持，問到為何這麼少？Candy說：「可能想試吓反應先，我都驚自己口才唔好，壓力都大，始終唔夠趙學而同羅敏莊反應快，我鈍啲。」完成嘉賓主持工作後，Candy會專心寫歌，她坦言武漢肺炎疫情下多了跟家人及朋友相處機會，刺激創作靈感。

昨日是Candy的46歲生日，她指前一晚在ViuTV工作至凌晨時份才回家：「冇特別慶祝，佢（老公）等我門返屋企，同埋都唔好畀驚喜我，我會好驚，不過都有準備蛋糕切。」問到老公有沒有準備禮物？她說：「唔使，如果送禮物不如捐咗佢，開開心心就可以，願望都係身體健康！世界和平！大家平安喜樂！」

Gin Lee剛完成6場網上音樂會，現在專心為11月推出專輯做後期，今次會在節目中率先獻唱新歌《開燈熄燈》，這首歌是她為去世的貓貓而寫，之前錄音及在家試唱也每次都喊，所以都擔心上台獻唱時會忍不住喊。Gin Lee另指新歌MV剛完成後期：「我自己睇都喊，連身邊梳頭化妝同公司同事睇完都喊，好似有失戀感覺。」至於會否舉行迷你騷宣傳，她指有計劃年尾舉行，但要視乎疫情，不過她坦言好渴望再見到有現場觀眾，聽一聽現場的掌聲及歡呼聲感覺。

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