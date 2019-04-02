add名人時尚｜Chanel Byredo 推家居香氛 啟動新生活模式

有預料第四波疫情即將來臨，全球活在一波又一波的疫情下接近一年，面對禁足、隔離、Work from Home 的措施，都市人的生活模式都給徹底地改變了，以致「家」成為我們絕大部份時間置身的地方，也是不少品牌積極開拓的全新領域。

外出的日子減少，香水、香薰產品強攻家用版本，Chanel 推出Coco Mademoiselle L’Eau Privée 晚間香水，用法與平日一般的香水有別，晚間香水是於睡前使用，可以噴於皮膚、髮絲、睡袍、寢具或房間內。其香氣以有助眠的淡雅橙香為主調，配合茉莉、玫瑰的花香和白麝香，有效放鬆心神，在迷人香氣環抱下入眠，而在臨睡前噴灑香水或許將會成為一種習慣。

另一邊廂，瑞典香水品牌Byredo 與瑞典家具品牌IKEA 合作，推出Osynlig 系列香薰蠟燭。系列從三種基調的味道出發，分別是花香、木質和清香，再以此伸延出13款味道，塑造出屬於「家」的味道。香薰蠟燭以原始質感的陶瓷器皿盛載，能融合任何家居風格，和諧和平易近人的格調，成為家中最不能缺少的一員。

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