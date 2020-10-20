《無聲》開畫成台灣新片票房冠軍 17歲劉子銓因父親「衝動」失金馬獎新人資格

台灣電影《無聲》在下月舉行的金馬獎共獲8項提名，同時又是台北電影節開幕電影。此片上星期五在台灣正式上映，周末總票房累計750萬元新台幣（約港幣202萬），成為新片開畫票房冠軍。戲中男主角、17歲的星二代劉子銓原本有機問鼎今年金馬獎最佳新演員，卻因為父親一時「衝動」，而喪失資格。

跟劉子銓同場演出的還包括16歲的韓國演員金玄彬、去年金馬獎男配角劉冠廷及金馬影后楊貴媚，由新晉導演柯貞年執導。故事在一所聾啞學校發生，演學生的演員都要學習手語，劉子銓由一開始要逐句對白的手語練習，到最後能用手語與一同學手語的陳妍霏和劉冠廷「對話」，花了三個月時間。他同時在個半月內減掉5公斤體重，以配合角色。劉子銓表示除了手語外，亦要兼顧戲中角色的複雜情緒，他說︰「這次演出最難的部分就是要在手語中表現情緒，因為要在沒有聲音的狀況下，讓人透過手語感受到我的心情起伏，我也對鏡子練了很久。所以我很開心在台北電影節放映後，大家都對我的演出有肯定，亦很榮幸可以演出這個作品！我相信透過這部電影，會替社會帶來一些不一樣的改變。」原本各人都看好劉子銓可以憑本片問鼎金馬獎最佳新演員，就連金馬執委會執行長都點名讚賞。可惜3年前劉子銓父親、藝人劉亮佐以兒子主演的電視劇《媽媽的遙控器》，曾報名當年的金鐘獎及金馬獎最佳新演員，都未能成功入圍，亦因而喪失了今年角逐新人獎的資格。

《無聲》由真人真事改編，故事講述失聰少年劉子銓轉到新學校，聾人的世界，卻不比正常人的世界寧靜。當他發現校車最後一排的「遊戲」，融入新生活的欣喜之情，卻變成恐懼。眼見心儀的女孩被學長性虐，弄致遍體鱗傷。一群同學們又看似天真無害，是同流合污還是啞忍殘忍真相，當加害者與受害者的界線越趨模糊，困惑與不安在無聲的校園蔓延。本片已安排於下月19日在港上映。

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