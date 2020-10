荷包乾硬化︱陳奕迅自爆患急性發錢寒：好耐冇見過戶口有加號

擁有「吹神」外號的陳奕迅(Eason)在疫情下近乎完全停工,除了於7月11日為演唱會業界舉行網上籌款演唱會外,過去大半年都近乎與世隔絕。日前Eason為全新廣東歌《致明日的舞》宣傳,於網上接受傳媒訪問,穿上印有「LOVE WILL KEEP US TOGETHER」字眼Tee的他全程表現雀躍無所不談,更自爆在疫情期間患病。Eason坦言疫情下對情緒或生活都有好與壞的影響,好的一面是以往經常外出工作,如今多了時間陪伴家人,甚為享受,跟狗仔相處親密多了,與太太徐濠縈及女兒康堤也傾談多了,問到太太沒嫌他煩嗎?他說:「佢唔使對住我,有時會出咗去做運動,我哋屋企好自由,每個人都有個角落。」他澄清早前在社交平台分享一張蹲在閣樓的相,並非自己的家,只是在公司的閣樓檢查燈制後,拍照留念。

屬吸金王的他,今年原本忙於開展巡迴演唱會旅程,但從去年因社運而煞停了跨年紅館演唱會後,今年又遇上疫情,問到Eason是否完全停工,有否打亂工作計劃?他無奈說:「基本上我係有咗個病『荷包乾硬化』,有些少『急性發錢寒』。我相信唔只我一個,大家都有『急性發錢寒』。以前收入比較平均,我唔知跌咗幾多(收入),但好耐冇見過(戶口)有加號,我當然有積穀防饑。相信好多藝人都一樣,或者全世界都有呢個病,不過我今日好勇敢借呢個機會公開吓呢個病。」Eason透露全年只拍了一個快餐店廣告及新歌錄音工作。

早前有報道指楊千嬅搶贏Eason奪得今年12月的紅館檔期,Eason主動澄清並無此事,因他也不知演唱會押後至何時:「講真大家係咪開到都未知,入紙申請就申請咗先,我只係知道2021年應該冇乜期,有個消息指2020年取消場次歌手可以優先入紙申請,但我嚴格嚟講係舊年年尾。另外有個問題係我Book個期好長,可能大家唔介意我唱2場,但我係介意,因為我個製作費計唔番。我諗最低限度要開30場,所以前後要訂到35至40日(檔期)。」問到會否心急再踏舞台獻唱?他說:「已經唔急,我諗可能喺街度見到個人都會同佢唱歌。」

儘管經已漸漸適應疫情下的生活,但Eason承認心中始終有份擔憂,好像每日都要看着確診數字,才考慮是否外出,他覺得音樂是最能夠令人開心,於是跟林家謙聯手製作新歌《致明日的舞》,希望以輕快旋律予人一種放鬆感覺,正如頭幾句歌詞「躺於瘠土一片 若你沒法入眠 踮起腳尖」。同時,待在家時間久了,雖然有家人陪伴,但他仍會有種莫名孤單感覺,可能不少人因疫情而遇到生活上的困境,他說:「首歌想畀大家知道嘗試從挫折中感覺到自己還有心跳,接受失敗然後活得更好。其實你並不孤單,大家也一齊渡過。」

MV上起用一群素人跳舞演出,Eason指素人都是舞者,以不同打扮現身,當中有穿着啡色衫在樹林中起舞的女生,他覺得有如大自然的生物。另一位赤裸上身穿緊身褲的男生,可能是代表對性別有疑惑的人,也有一些舞者代表被欺凌的人,目的是讓大家內心感受,社會上不同屆別的人也有壓力及不快,想借這歌向他們致敬及打氣,Eason透露MV中有跳舞演出,是屬於由情緒帶動肢體的現代舞,他說:「我有畀個朋友睇過,成個MV都睇得好投入,但一到我出現時候,佢就笑咗一下,可能佢未見過我跳現代舞。」Eason自問跳得不錯,他自信地說:「其實我覺得自己幾靈活,不過略嫌自己粗咗少少,係手臂呀。」

