荷包乾硬化︱陳奕迅自爆患急性發錢寒：好耐冇見過戶口有加號

擁有「吹神」外號的陳奕迅（Eason）在疫情下近乎完全停工，除了於7月11日為演唱會業界舉行網上籌款演唱會外，過去大半年都近乎與世隔絕。日前Eason為全新廣東歌《致明日的舞》宣傳，於網上接受傳媒訪問，穿上印有「LOVE WILL KEEP US TOGETHER」字眼Tee的他全程表現雀躍無所不談，更自爆在疫情期間患病。Eason坦言疫情下對情緒或生活都有好與壞的影響，好的一面是以往經常外出工作，如今多了時間陪伴家人，甚為享受，跟狗仔相處親密多了，與太太徐濠縈及女兒康堤也傾談多了，問到太太沒嫌他煩嗎？他說：「佢唔使對住我，有時會出咗去做運動，我哋屋企好自由，每個人都有個角落。」他澄清早前在社交平台分享一張蹲在閣樓的相，並非自己的家，只是在公司的閣樓檢查燈制後，拍照留念。

屬吸金王的他，今年原本忙於開展巡迴演唱會旅程，但從去年因社運而煞停了跨年紅館演唱會後，今年又遇上疫情，問到Eason是否完全停工，有否打亂工作計劃？他無奈說：「基本上我係有咗個病『荷包乾硬化』，有些少『急性發錢寒』。我相信唔只我一個，大家都有『急性發錢寒』。以前收入比較平均，我唔知跌咗幾多（收入），但好耐冇見過（戶口）有加號，我當然有積穀防饑。相信好多藝人都一樣，或者全世界都有呢個病，不過我今日好勇敢借呢個機會公開吓呢個病。」Eason透露全年只拍了一個快餐店廣告及新歌錄音工作。

早前有報道指楊千嬅搶贏Eason奪得今年12月的紅館檔期，Eason主動澄清並無此事，因他也不知演唱會押後至何時：「講真大家係咪開到都未知，入紙申請就申請咗先，我只係知道2021年應該冇乜期，有個消息指2020年取消場次歌手可以優先入紙申請，但我嚴格嚟講係舊年年尾。另外有個問題係我Book個期好長，可能大家唔介意我唱2場，但我係介意，因為我個製作費計唔番。我諗最低限度要開30場，所以前後要訂到35至40日（檔期）。」問到會否心急再踏舞台獻唱？他說：「已經唔急，我諗可能喺街度見到個人都會同佢唱歌。」

儘管經已漸漸適應疫情下的生活，但Eason承認心中始終有份擔憂，好像每日都要看着確診數字，才考慮是否外出，他覺得音樂是最能夠令人開心，於是跟林家謙聯手製作新歌《致明日的舞》，希望以輕快旋律予人一種放鬆感覺，正如頭幾句歌詞「躺於瘠土一片 若你沒法入眠 踮起腳尖」。同時，待在家時間久了，雖然有家人陪伴，但他仍會有種莫名孤單感覺，可能不少人因疫情而遇到生活上的困境，他說：「首歌想畀大家知道嘗試從挫折中感覺到自己還有心跳，接受失敗然後活得更好。其實你並不孤單，大家也一齊渡過。」

MV上起用一群素人跳舞演出，Eason指素人都是舞者，以不同打扮現身，當中有穿着啡色衫在樹林中起舞的女生，他覺得有如大自然的生物。另一位赤裸上身穿緊身褲的男生，可能是代表對性別有疑惑的人，也有一些舞者代表被欺凌的人，目的是讓大家內心感受，社會上不同屆別的人也有壓力及不快，想借這歌向他們致敬及打氣，Eason透露MV中有跳舞演出，是屬於由情緒帶動肢體的現代舞，他說：「我有畀個朋友睇過，成個MV都睇得好投入，但一到我出現時候，佢就笑咗一下，可能佢未見過我跳現代舞。」Eason自問跳得不錯，他自信地說：「其實我覺得自己幾靈活，不過略嫌自己粗咗少少，係手臂呀。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！