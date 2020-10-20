沈銀河第二丨林晶恩結婚6年 自誇老公係宋仲基 宋承憲混合體

曾拍攝韓劇《風之國》的38歲女星林晶恩，出道時因為撞樣《八月照相館》女星沈銀河而被封為「沈銀河第二」。而於2014年結婚的林晶恩近日出演SBS綜藝節目《同床異夢2 - 你是我的命運》，在節目內林晶恩大談自己幸福的婚姻生活，又形容老公靚仔程度如男神宋仲基、型男宋承憲及甘宇成一樣，令觀眾大感驚奇。

林晶恩自言老公是三人的混合體：「擁有宋仲基的皮膚，宋承憲的眉毛，甘宇成的智慧魅力，他集合了長得帥的人，很不錯，而且我喜歡白皙的男人。」被問到老公似乎被林晶恩的愛情親熱戲所嚇親時，林晶恩就說：「我們夫妻對這方面比較敏感，我結婚的時候都會很關心及執着，我想知道丈夫的一舉一動。」原來當時林晶恩連老公上廁所亦會陪同：「我喜歡甚麼都在一起，去飲水時亦會想一齊去，還想繼續對話，沖涼時亦都會等他。」

林晶恩坦言因為太喜歡老公，所以要一起生活，即使他們之後有小朋友，第一位還是老公。而提到林晶恩的老公是金喜善的fans時，林晶恩自爆因為金喜善太漂亮，所以曾為此大發雷霆，不過事實上她本身也是劉亞仁的fans，所以給女兒改名也叫「雅仁」，老公知道後亦呷醋要她適可而止。同時她又自爆結婚當日曾經與自己傳過緋聞的金智勳亦有到場， 最終老公看到對方後才大感放心。

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