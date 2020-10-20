add名人時尚 | BLACKPINK Lisa 成為M.A.C全球代言人 周迅代言國產彩妝

周迅早已躍升為國際巨星的，出道以來代言不斷，曾是Miu Miu 全球代言人、Chanel首位中國形象大使、SHISEIDO亞洲區代言人等，全部都是國際級的身份認證。但近日周迅卻爆冷「降呢」成為國產彩妝品牌完美日記（Perfect Diary）的首位全球代言人。

成立於2017年的完美日記，主打於平價彩妝，憑社交平台的宣傳，成為價格親民、具人氣的國產品牌，但相對國際彩妝品牌的知名度及影響力而言，當然還是有一大段距離。這次周迅在宣傳新廣告照中，一身霸氣高冷的全黑造型，紅唇妝容展現出氣勢的冷艷感，一下子瞬間提升了完美日記的品味和層次。據較早前的報導，完美日記早前已完成新一輪融資，預計今年年底或2021年上半年在美國掛牌上市，估值將最少達到20億美元，相信品牌也是計劃大力發展國際市場，才會邀請周迅成為全球代言人，藉她的人氣來提升市場定位。

至於最近另一個借助明星效應的彩妝品牌還有M.A.C。韓國當紅女團BLACKPINK人氣爆燈，四位成員都深受各大時尚品牌寵愛，其中泰藉成員Lisa，最近更是代言一個接一個，繼成為CELINE及珠寶品牌BVLGARI的代言人後，彩妝品牌M.A.C日前也宣布由Lisa擔任品牌全球代言人，她更是首位成為品牌代言的韓國偶像。

在團中是Rapper及舞蹈擔當的Lisa，因為擁有洋娃娃般的精緻五官與纖細身材而被封為「人間芭比」，她在首波的廣告中使用了絲柔粉霧唇膏 #Mull It Over，根據Lisa的人氣及號召力，相信不難推斷將成為粉絲搶購的「Lisa色」。

另一位長相精緻也如像「芭比」的Angelababy（楊穎），近年在國內發展一帆風順，早已擠身國內一線女星之列。同樣擁有不少代言身份的她，近日再添上新衍頭，Dior宣佈由她擔任全新DIOR中國彩妝大使。

Dior與Angelababy一直擁有友好關係，早在2017年便邀請她為中國區的品牌大使，現在將關係擴展到彩妝上，品牌表示看中Angelababy的時尚品位，以及自如駕馭和演繹多樣的彩妝風格，近日發佈由她出鏡拍攝的廣告宣傳照片，便演繹了全新唇膏的優雅高訂風格與法式風範。

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