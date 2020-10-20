美國隊長率超英　為拜登籌款造勢

美國總統大選進入衝刺階段，將於美國時間下月3日進行。荷李活明星大多表態支持民主黨候選人拜登，繼先前公開表明立場的麥當娜（Madonna）、「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）、Taylor Swift、Lady GaGa外，Marvel《復仇者聯盟》群星都出聲撐拜登，並由「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）領軍，將與「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）、「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）及「蟻俠」保羅活特（Paul Rudd）等舉行線上活動，為拜登籌款與造勢。

導演兄弟發功

《復仇者聯盟》第三、四集之導演羅素兄弟發起為拜登籌款造勢活動，並取名為「選民集結」（Voters Assemble），除了以上所講之超級英雄，還有「戰爭機器」當積度（Don Cheadle）、「嘉魔娜」素兒莎丹娜（Zoe Saldana）等響應，此活動以「為民主團結」為口號，他們將與民主黨副總統候選人賀錦麗線上互動，包含Q&A問答與冷知識小遊戲，節目將於本月20日美國東岸時間晚上6時45分開始。

近來專注搞政治的「美國隊長」，最近受情傷。今年7月他與英國美女演員「灰姑娘」莉莉詹絲（Lily James）前後腳上酒店，因而傳出拍拖，不過於前周日，莉莉竟被影到與有婦之夫杜明歷韋斯特（Dominic West）當街攬攬錫頸，棄美國隊長轉做第三者。事後杜明歷立即飛回英國家中「救火」，並連同太太一齊見記者。但近日又有新相片流出，指莉莉與杜明歷齊齊現身機場，更有目擊人士指二人又攬又錫，出軌證據確鑿。

被爆飛機濕吻

莉莉與杜明歷被影到上周一於羅馬機場現身，應該是自羅馬街頭錫頸後，一同飛回英國。雖然相中二人未見有親暱舉動，但有目擊人士指：「一開始我以為她是那男人的女兒，我估計他大約50歲，也能看出女方年輕得多。之後飛機起飛幾分鐘，他們已除下口罩，又攬又錫，也有法式濕吻與錫頸。」據指莉莉詹絲原定會上清談騷Today show宣傳新戲《蝴蝶夢》（Rebecca），現因偷食人夫醜聞而取消。